Concejo Municipal de Paraíso de Cartago declara persona “non grata” al presidente

El Concejo Municipal de Paraíso de Cartago declaró persona “non grata” al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Esto luego de las palabras ofensivas que utilizó el mandatario contra los funcionarios de dicha municipalidad debido a la disputa que tienen con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por una aparente deuda de ₡3418 millones por agua administrada suministrada desde 1997. Además, de un cobro de casi ₡47 millones por el no pago del recibo de mayo de este año.

“Sus epítetos, cargados de desprecio, no solo carecen de fundamento, sino que son ofensivos para una institución que defiende su autonomía y procura justicia para su pueblo. Con calificativos dignos de taberna y no de tribuna presidencial, el presidente ha pretendido mancillar el nombre de quienes, por la voluntad del pueblo, ejercemos la función pública en Paraíso”, pronunció el Concejo.

“Señalamientos como ‘ladrones’, ‘gatos bravos’, ‘vivazos’ y ‘juega de vivos’, entre otros epítetos denigrantes, vertidos sin respaldo jurídico ni administrativo, no pueden quedar impunes en el silencio institucional.

Además, aseguraron que el mandatario desconocía el fondo del tema que tiene dicho municipio con el AyA y le pidieron actuar con mesura sin promover la violencia.

“El lenguaje presidencial ha sido vulgar, ofensivo, cantinflesco y pachuco. Aquí no habemos ‘vivazos’, habemos Regidores, habemos funcionarios públicos que compartimos con usted un único aspecto: el deber ante el pueblo que nos eligió.

“Nosotros no solo rechazamos su conducta, la denunciamos con firmeza. Y declaramos, con pleno uso de nuestra libertad de expresión -aunque usted insista en pisotearla—, que CENSURAMOS SU DESPOTISMO Y SU LAMENTABLE FALTA DE EDUCACIÓN; posición que no cambiará mientras su forma de referirse a este Gobierno Local no cambie”, agregaron.