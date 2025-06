PPSD, NR y PLN rechazan interpelar a viceministro por supuesta persecución a diputados

La sorpresiva postura de la fracción de Liberación Nacional impidió al Plenario aprobar una moción de interpelación al viceministro de la Presidencia y ministro a. i., Jorge Rodríguez Bogle, por la supuesta persecución a diputados.

La bancada verdiblanca rechazó esa propuesta que impulsaron el Frente Amplio y el Liberal Progresista para que Rodríguez explicara en el Plenario si es cierto que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), dependencia adscrita a la Presidencia, sigue a legisladores y allegados suyos, como consultó el oficialista Manuel Morales la semana anterior.

Sin embargo, al PLN pronto lo siguieron Nueva República y el propio oficialismo, que empezaron a cambiar sus votos en virtud del inminente rechazo a la moción, que acabó con 22 curules en contra y 16 a favor.

De inmediato, el Frente Amplio y el PLP cuestionaron la presunta alianza entre el PLN y el oficialismo y el “temor” que dijeron existía en la bancada liberacionista porque se hurgara en el tema.

Esas insinuaciones despertaron airados reclamos entre los liberacionistas, que insistieron en que su negativa respondía al interés de crear una investigación sobre el tema en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto y que fuera ahí donde compareciera Rodríguez, así como personal de la Unidad Especial de Intervención (UEI).

“No estamos de acuerdo en traer a un ministro a interpelarlo aquí porque no tiene ningún resultado positivo. Hay que traerlo a la Comisión de Ingreso y Gasto, por eso dije que no firmaba la moción.

“Que venga a la comisión el señor ministro, no tiene sentido traerlo aquí porque nunca sale bien una interpelación a los ministros, no es de investigación esa moción, era una interpelación, no es de investigación, investigación va a haber en la comisión. Seamos serios”, aseveró el jefe verdiblanco, Óscar Izquierdo.