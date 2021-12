Manuel Fresno ganó y donó ₡10.000.000 en último programa de QQSM



La quinta temporada del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) llegó a su final con el programa 33, y qué mejor forma de hacerlo que con la participación de una destacada figura de la televisión nacional: Manuel Fresno.



https://www.teletica.com/entretenimiento/manuel-fresno-gano-y-dono-10000000-en-ultimo-programa-de-qqsm_300664





Méndez Mata a diputados: “Aquí estoy poniendo el pecho para que me peguen las balas”



El ministro aseguró a la comisión que investiga el escándalo “Cochinilla” que renunciar a su cargo hubiera sido “el camino fácil”.



https://www.teletica.com/politica/mendez-mata-a-diputados-aqui-estoy-poniendo-el-pecho-para-que-me-peguen-las-balas_300655



“No me he muerto, estoy viva”: MEP publica esquela de funcionaria por error



Además de disculparse con la funcionaria afectada y con la comunidad que recibió la esquela, en el MEP aseguran que están investigando cómo ocurrió esta equivocación.



https://www.teletica.com/nacional/no-me-he-muerto-estoy-viva-mep-publica-esquela-de-funcionaria-por-error_300648



El Conavi gastó ₡14 mil millones para intervenir carreteras, pero quedaron en peor estado

Según Lanamme, una cuarta parte de la red vial pavimentada en el país presenta un alto riesgo de deterioro, cuyo arreglo podría acabar costando hasta ₡235 mil millones.



https://www.teletica.com/nacional/conavi-gasto-14-mil-millones-para-intervenir-carreteras-pero-quedaron-en-peor-estado_300667



Presidente de Perú evita juicio político de destitución



Castillo, que asumió el poder hace apenas cuatro meses, quedó en entredicho por un escándalo de supuesta injerencia del gobierno en los ascensos militares.



https://www.teletica.com/internacional/presidente-de-peru-evita-juicio-politico-de-destitucion_300658



Keylor Herrera y Juan Gabriel Calderón serán los árbitros para la final de fase



El primer partido será este jueves a las 6 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, mientras que la vuelta será en Alajuela el próximo domingo a las 5 p. m.



https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/keylor-herrera-y-juan-gabriel-calderon-seran-los-arbitros-para-la-final-de-fase_300638