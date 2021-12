Manuel Fresno ganó y donó ₡10.000.000 en último programa de QQSM

La quinta temporada del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de su Teletica, Canal 7, llegó a su final con el programa 33, y qué mejor forma de hacerlo que con la participación de una destacada figura de la televisión nacional, don Manuel Fresno.

El invitado de lujo ganó y donó 10 millones de colones.



“Que me tomaran en cuenta para esta quinta temporada son de esas cosas maravillosas en la vida que no te esperas, de momento, yo me asusté mucho. Qué maravilla volver a la casa donde empezó mi historia”, expresó el comunicador.

Don Manuel estuvo a dos preguntas de lograr alcanzar los 30 millones de colones, sin embargo, prefirió no arriesgar y así dejarse la cuantiosa suma.

“La donación del premio es para una comunidad indígena en Talamanca, en la desembocadura del río Peje. Y la otra parte para el padre Sergio y Obras del Espíritu Santo”, explicó Fresno.

Su carrera inició en la emisión televisiva “Siete Más Siete”, luego se hizo su programa “Costa Rica es así” y para muchos es el rostro más conocido de “La Rueda de la Fortuna”, debido a que fue su presentador por 16 años.

“En la televisión costarricense hemos visto gente realmente extraordinaria, pero en lo particular yo he tenido tres personas que siempre admiré mucho que vi como ejemplo, el doctor Burstin con sus entrevistas, don Rodrigo Fournier, como director de Telenoticias y el tercero es el invitado de hoy, para mí era realmente emocionante ver ‘Costa Rica es así’ y siempre lo he admirado mucho”, destacó Ignacio Santos, conductor del programa.

Don Manuel llegó hasta la pregunta 14, si avanzaba se llevaba ₡15 millones, sin embargo, ante la duda, decidió irse a lo seguro y retirarse con ₡10 millones.

La pregunta era:

El récord al mayor número de caminatas espaciales realizadas por una mujer es de:

A: Jessica Meir

B: Christina Koch (Respuesta que habría escogido el participante)

C: Peggy Whitson (Respuesta correcta)

D: Elien Ochoa

Si desea ver el programa completo de este martes, lo puede hacer ingresando aquí.