Méndez Mata a diputados: “Aquí estoy poniendo el pecho para que me peguen las balas”

El ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró esta noche a los diputados que investigan el caso “Cochinilla” que renunciar a su cargo hubiera sido tomar “el camino fácil” y que no lo hará precisamente para asumir su responsabilidad.



En el tercer episodio de su extensa comparecencia ante el órgano legislativo el jerarca tuvo un nuevo choque con la hasta hace poco oficialista Paola Vega, quien cuestionó cómo el presidente Carlos Alvarado no tuvo paciencia con otro gran número de ministros por cuestionamientos menos serios que los que hoy enfrenta Méndez Mata.

“Despidieron a un ministro por un tuit de una poesía, ¿y usted don Rodolfo? Parece ser intocable por el Presidente, no asume responsabilidad política, viene y nos dice este no soy yo, no tengo responsabilidad, yo no fui. ¡¿Por qué no renuncia?!”, le aseguró Vega con molestia.

“Ya lo dije aquí, yo no me doy a la fuga, creo que renunciar hubiera sido el camino fácil, aquí estoy asumiendo con toda entereza la responsabilidad, poniendo el pecho para que me peguen las balas si es necesario porque creo que puedo seguir siendo útil.

¿Cuál es el pecho que está poniendo si usted no asume ninguna responsabilidad?

“Yo estoy seguro que usted oye lo que se dice aquí, si no son balas son balazos, con toda naturalidad he venido escuchando todas las insinuaciones, las acusaciones que se han hecho sin tener ningún tipo de prueba y si esas no son balas que le están pegando en el pecho a uno… Ha sido durante seis meses y esa es la política, lo comprendo”, dijo el ministro.