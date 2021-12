“No me he muerto, estoy viva”: MEP publica esquela de funcionaria por error

El Ministerio de Educación Pública (MEP) pidió disculpas tras publicar, por error, la esquela de Lilliam Mora Aguilar, encargada de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC).



“La Dirección de Recursos Humanos lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lilliam Mayela Mora Aguilar”, se lee en la publicación que fue enviada por correo interno.

Esto causó que la misma funcionaria tuviera que salir a desmentir la noticia en sus redes sociales. “No me he muerto, estoy viva. Gracias a todos por su preocupación”, escribió en su cuenta de Facebook.

De inmediato, varios allegados de la educadora le escribieron comentarios como los siguientes:

“Ay profe, qué susto, me alegro de que esa noticia haya sido un error. Cuando me avisaron me dio de todo, qué dicha saber que está bien. Saludos, cuídese mucho”, le respondió Yorlany de la O.

“Bendiciones hoy y siempre. Pero más hoy, con ese error y horror de noticia. Bendito Dios que fue errónea y Él le brinde una linda Navidad en compañía de su familia y seres queridos”, agregó Nubia Navarro.

“Sin palabras, querida Lilli, casi me da a mí el infarto. Vaya errorcillo, no puede ser, un abrazote! Vamos a celebrar!”, publicó Eu Rodríguez.