¡Récord mundial! Doña Inés se convierte en la participante más longeva en ganar el premio mayor de QQSM



Doña Inés Trejos Araya ganó el premio de 30.000.000 de colones del programa “¿Quién quiere ser millonario?” (QQSM) este martes. Además, rompió un récord mundial al ser la participante más longeva en llegar hasta la pregunta 15.



https://www.teletica.com/entretenimiento/record-mundial-dona-ines-se-convierte-en-la-participante-mas-longeva-en-ganar-el-premio-mayor-de-qqs_296027



El PAC renunció a defender con ahínco a las clases medias, dice Paola Vega tras su renuncia



“Varias veces me sentí en oposición estando en el oficialismo”, afirmó la legisladora en una extensa carta donde, entre otras, criticó que su renuncia no era una decisión tomada.



https://www.teletica.com/politica/el-pac-renuncio-a-defender-con-ahinco-a-las-clases-medias-dice-paola-vega-tras-su-renuncia_296022



Video: Así fue como atacaron a balazos a policía panameño en Paso Canoas



El oficial de Senafront permanece en condición crítica en un hospital panameño. Uno de los sospechosos ya fue detenido.



https://www.teletica.com/sucesos/video-asi-fue-como-atacaron-a-balazos-a-policia-panameno-en-paso-canoas_296019



En Profundidad: Experto dice que no acatar vacunación obligatoria podría sancionarse con despido



El especialista explicó que un patrono podría valorar esa opción en caso de que no exista una justificación válida para negarse.



https://www.teletica.com/en-profundidad/en-profundidad-experto-dice-que-no-acatar-vacunacion-obligatoria-podria-sancionarse-con-despido_296018



Luis Marín: "La palabra fracaso y ridículo cabe perfectamente"



El técnico manudo asegura que de momento no piensa dar el paso al costado tras la eliminación de Liga Concacaf.



https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/luis-marin-la-palabra-fracaso-y-ridiculo-cabe-perfectamente_296023