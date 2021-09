El PAC renunció a defender con ahínco a las clases medias, dice Paola Vega tras su renuncia

Paola Vega se despidió este martes del Partido Acción Ciudadana con una extensa carta en la que explicó su decisión de alejarse de la que fue su casa por 16 años.



Entre muchas otras, la ahora independiente criticó a la agrupación por renunciar a sus convicciones históricas en defensa de los menos favorecidos y caminar “por una senda ajena”.

En la extensa misiva, publicada en sus redes sociales, la legisladora aseguró que se desdibujó como un instrumento a favor de las mayorías y dijo que muchas veces se sintió como una diputada de oposición siendo oficialista.

Esa afirmación quedó clara en discusiones como la de empleo público, donde remó en contra de la voluntad de su Gobierno en temas como el de las universidades públicas.

“No concibo la política sin una pasión que nos recorra enteramente. Yo he dejado de sentirla en una fuerza que renunció a defender con ahínco a las clases medias, a no centrarse en los más desfavorecidos y que estuvo de acuerdo en sacrificar algunas agendas históricas por resolver el corto plazo”, afirmó.

“Quizás alguna vez me he equivocado al escoger a quién o a qué dar mi apoyo. Pero esto es la política, la política sin entrañas, sin alma, sin errores y, seguramente, sin algunas amarguras, no es política. Pero estoy convencida de haber acertado siempre al decidir a quiénes y qué no apoyar”.