Presidenta de Congreso asegura que si se realizó consulta al TSE para voto informado



Según indicó Hernández, la consulta obligatoria se realizó el 22 de junio y un día después, el 23 de junio, remitieron una segunda consulta.



https://www.teletica.com/politica/presidenta-de-congreso-asegura-que-si-se-realizo-consulta-al-tse-para-voto-informado_292232



Adulto mayor al que confundieron con delincuente pierde dentadura por brutal agresión



“Yo no entendía lo que pasaba, de repente todos dijeron: ‘¡él es el ladrón!’, inmediatamente comenzaron a golpearme, a darme de patadas, me tiraron al suelo”, relató.



https://www.teletica.com/sucesos/adulto-mayor-al-que-confundieron-con-delincuente-pierde-dentadura-por-brutal-agresion_292231



Video: joven queda "petrificada" luego de que un hombre le diera un trago



La madre decidió compartir el video en sus redes sociales para advertir a los jóvenes sobre el cuidado que deben tener cuando les ofrecen bebidas.



https://www.teletica.com/internacional/video-joven-queda-petrificada-luego-de-que-un-hombre-le-diera-un-trago_292228



Santos se trae una victoria de Belice por Liga Concacaf



Los de Guápiles ahora podrán sentenciar su serie ante Verdes FC de Belice en casa



https://www.teletica.com/santos-guapiles/santos-se-trae-una-victoria-de-belice-por-liga-concacaf_292230



Messi se marcha… El día más triste del barcelonismo



El astro argentino Lionel Messi no firmará su esperada renovación con el FC Barcelona y "no continuará ligado" al club.



https://www.teletica.com/internacional/messi-se-marcha-el-dia-mas-triste-del-barcelonismo_292195