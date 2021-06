Salud da ultimátum a la CCSS para que decida si va a usar camas de hospitales privados



La institución le dio 48 horas a la Caja para que responda, en caso contrario se asumirá que el recurso no es requerido.



https://www.teletica.com/nacional/salud-da-ultimatum-a-la-ccss-para-que-decida-si-va-a-usar-camas-de-hospitales-privados_287420



Congreso elige, en secreto, a cuatro magistrados suplentes de la Sala III



Pese a los reclamos de la fracción oficialista la votación se hizo a escondidas como es costumbre.



https://www.teletica.com/politica/congreso-elige-en-secreto-a-cuatro-magistrados-suplentes-de-la-sala-iii_287410



Nicaragua: nuevas detenciones de opositores provocan condena internacional



El secretario de la OEA pidió suspender a Nicaragua del bloque regional porque considera que en el país "se produjo una alteración del orden constitucional" y solicitó reunión de urgencia.



https://www.teletica.com/internacional/nicaragua-nuevas-detenciones-de-opositores-provocan-condena-internacional_287418



Estados Unidos humilla con goleada a una Sele sin alma



La Tricolor volvió a naufragar una vez más al caer 0-4 en un amistoso para el olvido. Ya son 11 partidos sin ganar y cada vez parece que se empeora más.



https://www.teletica.com/la-sele/estados-unidos-humilla-con-goleada-a-una-sele-sin-alma_287415



Oficial: Rónald González no seguirá como técnico de La Sele



El estratega dirigió 14 partidos (uno de ellos no oficial) y solo cosechó una victoria y seis empates para un rendimiento del 24%.



https://www.teletica.com/la-sele/oficial-ronald-gonzalez-no-seguira-como-tecnico-de-la-sele_287417