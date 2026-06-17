Lo más destacado
Esto dice Liberia tras detención de su presidente para extradición a EE. UU.
Presidente de equipo de fútbol de Primera División detenido para extradición a EE. UU.
Esto dice informe de fiscal legal de la Liga sobre casos de Alejandro Bran y Kenneth Vargas
Tras quedarse sin Mundial, la indisciplina golpea a La Sele
Comité de licencias le cierra las puertas de la Fedefútbol a Guanacasteca
Tribunal de Apelaciones de Fedefútbol ratifica sanción a exdirigentes de Turrialba
Estos fueron los hechos que llevaron a la suspensión de la licencia del Santos
Una polémica más afecta al fútbol nacional
La detención del presidente de Liberia es el nuevo capítulo.
El fútbol nacional recibió un nuevo golpe.
Este miércoles trascendió que Wilder Eusse Osorio fue detenido a pedido de los Estados Unidos para que sea procesado y eventualmente extraditado.
Se trata de un ciudadano colombiano naturalizado costarricense, conocido como “El Soldado” o alias “Tío”.
"Wilder Eusse Osorio tiene un vínculo muy fuerte con el equipo de la Primera División conocido como Liberia, es el presidente de este equipo. Además, es un empresario que tiene varios negocios de estaciones de servicio para la venta de combustible", dijo Michael Soto, director interino de la Policía Judicial.
Este es un nuevo capítulo que mancha al fútbol nacional.
Mientras el mundo posa los ojos sobre la Copa del Mundo, a la que no pudo clasificar la Selección Nacional, la polémica vuelve a ser noticia en Costa Rica.
Mientras la Tricolor se preparaba para medirse en amistosos a Colombia e Inglaterra, los jugadores Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas fueron separados del combinado patrio por el técnico Fernando Batista debido a temas de indisciplina.
Es la segunda vez en seis meses que Vargas y Bran enfrentan problemas por causas disciplinarias.
En julio del año anterior, los directivos mexicanos Ernesto de la Torre y Enrique Valencia, junto con el costarricense José Rolando Pereira, fueron sancionados por un periodo de cinco años alejados de toda actividad futbolística por aparentes situaciones de amaño. Además, el equipo de la campiña perdió su licencia para participar en la Liga de Ascenso, por lo que quedó descendido a la cuarta categoría.
Otro equipo que perdió la categoría fue Limón Black Star por “la presentación de información financiera incompleta y deficiente”, según detalló la Federación.
Ellos se unen a los casos de Santos de Guápiles y Guanacasteca, que quedaron desafiliados de la Primera División por temas similares. Estos hechos ocurrieron en 2025.
En el caso de los guapileños, el Comité de Licencias apuntó situaciones como que “existió un depósito para el pago de planilla de un tercero al club”, entre otros.
Sobre los nicoyanos, la Fedefútbol informó que “la decisión se fundamenta en el incumplimiento del criterio financiero”.
Esto dice Liberia tras detención de su presidente para extradición a EE. UU.
El Municipal Liberia emitió un comunicado de prensa donde dan a conocer su postura luego de la detención de su presidente Wilder Eusse por solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.
Mediante su departamento de prensa, Liberia no quiso referirse mucho al caso.
Presidente de equipo de fútbol de Primera División detenido para extradición a EE. UU.
El presidente de un equipo de fútbol de la Primera División de Costa Rica, identificado con los apellidos Eusse Osorio, fue detenido este miércoles como parte de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.
Se trata de un ciudadano colombiano naturalizado costarricense, conocido como “El Soldado” o alias “Tío”.
Esto dice informe de fiscal legal de la Liga sobre casos de Alejandro Bran y Kenneth Vargas
Este sábado en Alajuelense hay elecciones de estos puestas en la directiva: vicepresidente, Secretario, Protesorero y dos vocalías.
Por motivo de la asamblea, a los socios rojinegros les llegó el informe del fiscal legal, Juan Carlos Tristán.
En dicho informe se menciona el caso de los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes ya no forman parte de la institución.
Tras quedarse sin Mundial, la indisciplina golpea a La Sele
Fue un día de caos total, no bastó con el fracaso de quedar fuera de la Copa del Mundo para sentar cabeza y ahora fue la indisciplina de tres jugadores que golpean a la Selección Nacional.
Se trata de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes fueron separados de la concentración de la Tricolor para los juegos ante Colombia e Inglaterra.
Para el entrenamiento de la mañana saltaron casi todos los jugadores al campo del Proyecto Gol, pero faltó uno: Bran.
El primer anuncio fue a las 8:42 a. m. por medio de un comunicado de prensa. La noticia: Bran no continuaba en la Tricolor.
Comité de licencias le cierra las puertas de la Fedefútbol a Guanacasteca
El regreso de la Asociación Deportiva Guanacasteca a la Primera División sufrió un nuevo revés este lunes, uno que podría ser definitivo para los guanacastecos.
Según informó la Federación Costarricense de Fútbol mediante un comunicado, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Comité de Licencias de denegar la licencia a Guancasteca.
Tribunal de Apelaciones de Fedefútbol ratifica sanción a exdirigentes de Turrialba
El Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol informó este viernes que se confirmó en todos sus extremos la sanción a José Rolando Pereira Calderón, Ernesto de la Torre y Enrique Valencia con cinco años de prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol federado.
"Confirmar en todos sus extremos la Resolución 04 dictada por la Comisión Disciplinaria el 7 de julio de 2025, dentro del expediente CD-001-2025", citó un comunicado de prensa.
En el texto suministrado se habla de que tras analizar los agravios planteados por los recurrentes, el Tribunal determinó que:
• La investigación y el procedimiento desarrollado a partir del Informe de la Oficialía de Integridad de Costa Rica se realizaron con pleno respeto al debido proceso.
• La prueba valorada por la Comisión Disciplinaria fue coherente, suficiente y concordante, especialmente los testimonios directos que acreditaron un ofrecimiento económico tendiente a influir ilícitamente en el resultado de un partido oficial.
• La tipificación aplicada, sobre el intento de influir ilícitamente en el resultado de un partido, fue correcta y ajustada al artículo 66 del Código Disciplinario de la FCRF.
• La sanción impuesta es proporcional a la gravedad de la conducta, la cual atenta contra la integridad y el fair play en el fútbol federado.
• El club Asociación Deportiva Municipal Turrialba mantiene vigente la advertencia severa impuesta por omisiones en sus deberes de control interno.
Con esta decisión, la sanción queda definitivamente en firme y se instruye su comunicación a todas las ligas afiliadas y a la FIFA, para los efectos correspondientes.
El pasado 8 de julio, la Federación informó que la Comisión Disciplinaria de la FCRF acordó suspender por cinco años de toda actividad futbolística a Pereira, De la Torre y Valencia, por encontrarlos responsables de tentativa de amaño de partidos de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba.
Estos fueron los hechos que llevaron a la suspensión de la licencia del Santos
Este martes el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol decidió negar el recurso interpuesto por el Santos de Guápiles con lo que su licencia seguirá suspendida.