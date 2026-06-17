Una polémica más afecta al fútbol nacional

El fútbol nacional recibió un nuevo golpe.

Este miércoles trascendió que Wilder Eusse Osorio fue detenido a pedido de los Estados Unidos para que sea procesado y eventualmente extraditado.

Se trata de un ciudadano colombiano naturalizado costarricense, conocido como “El Soldado” o alias “Tío”.

"Wilder Eusse Osorio tiene un vínculo muy fuerte con el equipo de la Primera División conocido como Liberia, es el presidente de este equipo. Además, es un empresario que tiene varios negocios de estaciones de servicio para la venta de combustible", dijo Michael Soto, director interino de la Policía Judicial.

Este es un nuevo capítulo que mancha al fútbol nacional.

Mientras el mundo posa los ojos sobre la Copa del Mundo, a la que no pudo clasificar la Selección Nacional, la polémica vuelve a ser noticia en Costa Rica.

Mientras la Tricolor se preparaba para medirse en amistosos a Colombia e Inglaterra, los jugadores Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas fueron separados del combinado patrio por el técnico Fernando Batista debido a temas de indisciplina.

Es la segunda vez en seis meses que Vargas y Bran enfrentan problemas por causas disciplinarias.

En julio del año anterior, los directivos mexicanos Ernesto de la Torre y Enrique Valencia, junto con el costarricense José Rolando Pereira, fueron sancionados por un periodo de cinco años alejados de toda actividad futbolística por aparentes situaciones de amaño. Además, el equipo de la campiña perdió su licencia para participar en la Liga de Ascenso, por lo que quedó descendido a la cuarta categoría.

Otro equipo que perdió la categoría fue Limón Black Star por “la presentación de información financiera incompleta y deficiente”, según detalló la Federación.

Ellos se unen a los casos de Santos de Guápiles y Guanacasteca, que quedaron desafiliados de la Primera División por temas similares. Estos hechos ocurrieron en 2025.

En el caso de los guapileños, el Comité de Licencias apuntó situaciones como que “existió un depósito para el pago de planilla de un tercero al club”, entre otros.

Sobre los nicoyanos, la Fedefútbol informó que “la decisión se fundamenta en el incumplimiento del criterio financiero”.



