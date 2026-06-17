Esto dice Liberia tras detención de su presidente para extradición a EE. UU.

El Municipal Liberia emitió un comunicado de prensa donde dan a conocer su postura luego de la detención de su presidente Wilder Eusse por solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Mediante su departamento de prensa, Liberia no quiso referirse mucho al caso.

“Por el momento, de parte de nuestra institución, no vamos a brindar ningún tipo de declaraciones.

“En el oportuno vamos a atender dudas y generar declaraciones respectivas”, explicó el club.

Eusse fue detenido este miércoles por la tarde en un trabajo en conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Al jerarca liberiano lo vinculan con presuntas actividades de tráfico internacional de cocaína, además de haber participado en el traslado de cargamentos de droga desde Ecuador y Colombia con destino final a Estados Unidos.

Ahora, Eusse, colombiano naturalizado costarricense, enfrentará en Costa Rica el procedimiento judicial correspondiente a la solicitud de extradición.



