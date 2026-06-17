Presidente de equipo de fútbol de Primera División detenido para extradición a EE. UU.

El presidente de un equipo de fútbol de la Primera División de Costa Rica, identificado con los apellidos Eusse Osorio, fue detenido este miércoles como parte de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Se trata de un ciudadano colombiano naturalizado costarricense, conocido como “El Soldado” o alias “Tío”.

"Wilder Eusse Osorio tiene un vínculo muy fuerte con el equipo de la Primera División conocido como Liberia, es el presidente de este equipo. Además, es un empresario que tiene varios negocios de estaciones de servicio para la venta de combustible", dijo Michael Soto, director interino de la Policía Judicial.

La captura se realizó en el sector de La Sabana, en San José, mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), según informó el fiscal general, Carlo Díaz.

“Este miércoles se logró la detención de un ciudadano colombiano naturalizado costarricense identificado como Eusse Osorio, pero conocido como ‘El Soldado’ o alias ‘Tío’. Esta persona es requerida por el gobierno de los Estados Unidos, específicamente por el Tribunal del Distrito Este de Texas, donde se le imputan los delitos de tráfico internacional de drogas”, indicó Díaz.

Video de la detención:

De acuerdo con el fiscal general, el requerido deberá enfrentar en Costa Rica el procedimiento judicial correspondiente a la solicitud de extradición.

“A esta persona se le va a seguir el proceso de extradición en suelo costarricense, en el Tribunal Penal de San José”, agregó Díaz.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con presuntas actividades de tráfico internacional de cocaína. Según la información suministrada, habría participado en el traslado de cargamentos de droga desde Ecuador y Colombia con destino final en Estados Unidos.

“A esta persona se le vincula con el tráfico internacional de cocaína, propiamente con el trasiego de alijos de cocaína provenientes de países como Ecuador y Colombia, cuyo destino era Estados Unidos; para ello se utilizaron diferentes modalidades de transporte, incluidas las vías marítima, aérea y terrestre”, señaló Díaz.

De acuerdo con la información remitida por las autoridades estadounidenses, contra Eusse Osorio existe una acusación formal presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Este de Texas. Asimismo, ese mismo día dicho tribunal emitió una orden de arresto en su contra como parte del proceso judicial.

El Municipal Liberia se refirió a la detención de su presidente y manifestó lo siguiente: