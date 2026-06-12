Esto dice informe de fiscal legal de la Liga sobre casos de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Este sábado en Alajuelense hay elecciones de estos puestas en la directiva: vicepresidente, Secretario, Protesorero y dos vocalías.

Por motivo de la asamblea, a los socios rojinegros les llegó el informe del fiscal legal, Juan Carlos Tristán.

En dicho informe se menciona el caso de los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes ya no forman parte de la institución.

"Se finiquitó la salida de los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas, de forma satisfactoria para los intereses de la Asociación", cita el informe.

Esto se desprende del apartado de la Gestión Legal, específicamente cuando se trata el tema de Defensa Institucional y Gestión de Procesos.

Por su parte, en el informe del presidente Joseph Joseph se destaca el acompañamiento que tienen los jugadores.

"Durante el semestre se mantuvo acompañamiento y presencia constante con el primer equipo masculino, adaptándose a los cambios estructurales y dinámicas propias del cuerpo técnico y entorno competitivo", cita el texto de 58 páginas.

Además, el jerarca informó que existió la "atención individual a jugadores en aspectos deportivos, emocionales y personales".

También toca el punto que se realizaron "intervenciones individuales relacionadas con motivación, confianza, manejo de presión y adaptación competitiva, así como situaciones personales en otras áreas".

Y por último: "contención individual y grupal ante momentos emocionalmente sensibles tanto en la alta exigencia competitiva, como en circunstancias agendas al deporte presentadas durante el semestre, buscando mantener estabilidad emocional, funcionalidad grupal y enfoque deportivo".



Además, en relación con las categorías élite, Joseph Joseph destacó el "apoyo en situaciones disciplinarias, conductuales y formativas".



El informe del jerarca manudo dedicó un espacio también sobre el manejo de crisis del equipo.

"La gestión de crisis dentro de Liga Deportiva Alajuelense ha dejado de ser una reacción improvisada para convertirse en una estructura estratégica de contención, control narrativo y protección institucional. "Durante este período, el club enfrentó escenarios de alta sensibilidad deportiva,

administrativa y reputacional, donde la presión mediática, la exigencia de la afición y la exposición pública demandaron una respuesta comunicacional inmediata, precisa y profundamente responsable", escribió el presidente.

Joseph Joseph apuntó algunos aspectos que obligaron a construir una metodología en relación con este tema: "no comunicar por impulso, sino comunicar con propósito". Esto referente a temas como la eliminación en instancias decisivas, los cambios en cuerpos técnicos, la incertidumbre deportiva, la presión sobre figuras institucionales y la constante conversación pública alrededor del rendimiento del club

También señaló que cada crisis fue abordada bajo estos principios fundamentales: contención emocional y control narrativo, comunicación abierta sin debilitar gobernanza y protección reputacional de largo plazo.