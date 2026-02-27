Tribunal de Apelaciones de Fedefútbol ratifica sanción a exdirigentes de Turrialba

El Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol informó este viernes que se confirmó en todos sus extremos la sanción a José Rolando Pereira Calderón, Ernesto de la Torre y Enrique Valencia con cinco años de prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol federado.

"Confirmar en todos sus extremos la Resolución 04 dictada por la Comisión Disciplinaria el 7 de julio de 2025, dentro del expediente CD-001-2025", citó un comunicado de prensa.

En el texto suministrado se habla de que tras analizar los agravios planteados por los recurrentes, el Tribunal determinó que:



• La investigación y el procedimiento desarrollado a partir del Informe de la Oficialía de Integridad de Costa Rica se realizaron con pleno respeto al debido proceso.



• La prueba valorada por la Comisión Disciplinaria fue coherente, suficiente y concordante, especialmente los testimonios directos que acreditaron un ofrecimiento económico tendiente a influir ilícitamente en el resultado de un partido oficial.



• La tipificación aplicada, sobre el intento de influir ilícitamente en el resultado de un partido, fue correcta y ajustada al artículo 66 del Código Disciplinario de la FCRF.



• La sanción impuesta es proporcional a la gravedad de la conducta, la cual atenta contra la integridad y el fair play en el fútbol federado.



• El club Asociación Deportiva Municipal Turrialba mantiene vigente la advertencia severa impuesta por omisiones en sus deberes de control interno.



Con esta decisión, la sanción queda definitivamente en firme y se instruye su comunicación a todas las ligas afiliadas y a la FIFA, para los efectos correspondientes.



El pasado 8 de julio, la Federación informó que la Comisión Disciplinaria de la FCRF acordó suspender por cinco años de toda actividad futbolística a Pereira, De la Torre y Valencia, por encontrarlos responsables de tentativa de amaño de partidos de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba.

"La Comisión determinó que la conducta sancionable no la realizó la organización Asociación Deportiva Municipal Turrialba, sin embargo, se le objeta a su dirigencia y fiscalía haber sido muy permisiva y omisa en los deberes de prevención y alerta en temas de manipulación de partidos", citó ese comunicado.

