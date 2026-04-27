Comité de licencias le cierra las puertas de la Fedefútbol a Guanacasteca

El regreso de la Asociación Deportiva Guanacasteca a la Primera División sufrió un nuevo revés este lunes, uno que podría ser definitivo para los guanacastecos.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol mediante un comunicado, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Comité de Licencias de denegar la licencia a Guancasteca.

“El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Comité de Licencias de denegar la licencia de la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península de Nicoya con respecto a la licencia 2025-2026. Con esto el proceso se da por finalizado dentro de la FCRF”, sentenció el comunicado.

Con este nuevo traspié, la ADG ahora deberá intentar seguir con las apelaciones en órganos externos a los de la federación.

Guanacasteca cumplió un año completo expulsada de la máxima categoría el pasado 16 de abril al perder su licencia por presuntas irregularidades administrativas.







