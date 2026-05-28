U públicas ofrecen nivelar a colegiales y apoyar a colegios técnicos con aumento al FEES

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) planteó al Gobierno de la República la posibilidad de llevar preuniversitarios a los colegios para atender rezagos en matemática, química, física, inglés y capacidades de lectoescritura, como parte del incremento del 2,94% que pretende para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Vale recordar que, producto del "apagón educativo" derivado de la ola de protestas del sector público durante la administración de Carlos Alvarado y la pandemia del COVID-19, así como su posterior profundización producto de débiles evaluaciones, estudiantes han llegado a las casas de enseñanza superior con deficiencias en su formación.

Una muestra de lo anterior es que la Universidad de Costa Rica (UCR) tuvo que implementar el año pasado el Diagnóstico en Matemáticas (DiMa), con el que se determinó que el 92% de los 2.595 estudiantes que aplicaron el examen reprobaron, lo que confirma que los alumnos de primer ingreso llegan a la universidad sin los conocimientos básicos establecidos en el programa de estudios del Ministerio de Educación Pública (MEP).



Por su parte, la Universidad Nacional (UNA) publicó el informe Habilidades de Comprensión Lectora de Estudiantes de Primer Ingreso, que para 2024 arrojó que el 86% de los jóvenes no alcanzó el nivel deseado que deberían tener al salir del colegio.



Desde la mejora de colegios científicos y técnicos hasta la creación de nuevas especialidades STEM, las universidades públicas están listas para cooperar con el gobierno. Se proponen mecanismos ágiles para que los egresados de colegios técnicos accedan a carreras universitarias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



Además, ofrecen programas preuniversitarios para cerrar brechas en áreas clave como matemáticas, química, física e inglés, buscando mejorar las condiciones de los graduados de secundaria. También proponen formación docente para abordar la crisis educativa y el desarrollo de técnicos STEM en todas las regiones. ¡Una apuesta por la educación y el progreso del país!



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La posibilidad de llevar a cabo esa nivelación fue uno de los proyectos estratégicos que desde los centros de educación superior se hicieron al Poder Ejecutivo, para buscar que este accediera a dar un aumento en el presupuesto universitario del próximo año, señaló en entrevista con Teletica.com el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera.

La cartera de iniciativas también incluye hacer una revisión de la oferta de los colegios técnicos profesionales (CTP) y la creación de nuevas especialidades acordes a las necesidades nacionales.

Ese otro planteamiento ocurre en momentos en los que el Gobierno se ha propuesto incrementar la cantidad de este tipo de centros educativos a nivel nacional.

"Le propusimos al Ejecutivo que, desde el Consejo de Rectores, podíamos hacer un mecanismo rápido para que los estudiantes graduados de colegios técnicos profesionales pudieran entrar rápida y expeditamente a carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las universidades", agregó el también rector de la Universidad Nacional.

También se planteó un programa de formación de docentes en primaria y secundaria para intentar mitigar la crisis educativa, llevar técnicos en carreras STEM a las diferentes regiones según las necesidades de los sectores y crear programas de formación para personas que necesitan fortalecer sus competencias para mejorar sus condiciones en la búsqueda de empleo.

"No solo es un porcentaje de incremento, sino también una serie de proyectos estratégicos que van todos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, pero que también coinciden muchos de ellos con el programa de trabajo que propuso doña Laura Fernández. Y esa opción y esas posibilidades no se valoraron cuando lo que las universidades planteábamos era destinar una parte del aumento para poder financiar esas iniciativas y que el Gobierno, en trabajo conjunto con las universidades y la capacidad que tenemos instalada a lo largo y ancho del país, pudiésemos trabajar de forma articulada para apoyar a este país en las áreas donde más lo necesitamos", mencionó Herrera.

Antes de romper las negociaciones, el 21 de abril pasado, el Poder Ejecutivo propuso congelar el Fondo Especial 2027, al insistir en un escenario de deflación de 2,7%.

Pero las universidades sostienen, a partir de proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que la inflación promedio para el próximo año será de 2,92%.

Hasta el momento, el Gobierno ha mantenido que las demandas de las casas de enseñanza superior son "irracionales y abusivas".

Producto de lo anterior, el Ejecutivo ha insistido en que las diferencias en cuanto al plan de gastos de las universidades debe zanjarlo la Asamblea Legislativa.