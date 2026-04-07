Gobierno propone a universidades un FEES sin crecimiento nominal para 2027

El Gobierno de la República propuso, la tarde de este martes, un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) sin crecimiento nominal para 2027.

Sin embargo, según el Poder Ejecutivo, las condiciones macroeconómicas previstas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) —particularmente la deflación— permitirán una mejora real del 2,7% en los recursos, lo que se traduce en más de ¢16.000 millones adicionales para las universidades públicas.



Así las cosas, el planteamiento de la administración de Rodrigo Chaves es por un total de ¢596.451 millones.

Ese es el mismo monto que recibieron las casas de enseñanza superior este año. La suma incluyó un aumento del 1% (equivalente al ¢5.876 millones), de los cuales, la mitad se destinó exclusivamente al financiamiento de unas 2.440 becas.