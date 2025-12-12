"Todo eso fue un juego": Sindicatos insisten en sesión de Comisión Negociadora de Salarios

Lejos de tener buena cabida entre los sindicatos, el aumento salarial anunciado por el Gobierno de la República generó toda clase de rechazos﻿.

El mismo miércoles, cuando se informó sobre la propuesta de ajuste en las remuneraciones de los funcionarios públicos, el incremento fue calificado como una maniobra de campaña de parte del presidente Rodrigo Chaves y, este jueves, al planteamiento se le calificó de "miserable".

"Desde el viernes el presidente viene haciendo el show con el anuncio del incremento para los funcionarios públicos desde que estuvo en el Mercado (Central de San José), ya con los guiones establecidos y todo. Obviamente, lo que hizo fue dar orden a los diferentes ministros, incluso al de Planificación (Marlon Navarro), quien nos había convocado para el 8 de diciembre a la 1:30 p. m., darles orden de suspender la reunión. "Todo eso fue un juego, no fue que nosotros no confirmamos. No fue que nosotros no confirmamos, fue un juego para decir después que él era muy buena gente y que por eso iba a hacer el incremento por costo de vida. Un incremento miserable. Con esa cantidad de dinero que tiene guardada no alcanza para un incremento justo ni concuerda con el poder adquisitivo que se requiere en este momento según la canasta básica", señaló en conversación con Teletica.com la presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves.

De hecho, esta dirigente fue a la que el Poder Ejecutivo le dirigió una convocatoria a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, como lo demandaron 14 organizaciones de trabajadores en una protesta celebrada en San José el 26 de noviembre pasado.

Chaves afirma que ella confirmó en nombre de los sindicatos, pero Navarro sostiene que la sesión se tuvo que suspender el 5 de diciembre anterior porque los citados no se habían pronunciado sobre la invitación girada.

Ese mismo día, el mandatario apareció en la capital y adelantó que el Gobierno tenía una reserva presupuestaria de ¢32.700 millones para mejorar las remuneraciones de los empleados públicos. Esa misma información la oficializó cinco días después en su rueda de prensa semanal.

"Nosotros estamos totalmente inconformes y no estamos de acuerdo con ese incremento ordenado de manera unilateral. Nosotros exigimos la apertura de la Comisión Negociadora de Salarios. Ese es nuestro punto y no vamos a echar atrás", enfatizó la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza.

Uno de los puntos de la molestia tiene que ver con que el Poder Ejecutivo dispondrá el incremento vía decreto, sin dialogar con las organizaciones de trabajadores.

A criterio de los sindicatos, los funcionarios públicos deben recibir un aumento mayor, en virtud que han tenido sus remuneraciones congeladas desde 2019 y estas han sufrido devaluaciones debido al incremento en el costo de la vida.

Las organizaciones sostienen que pueden defender en la mesa por qué el ajuste debe ser todavía mayor.﻿

