Albino Vargas: Ajuste salarial del Gobierno es "un aumentillo" y se enmarca en campaña electoral

El líder sindical, Albino Vargas, calificó como "un aumentillo" la reserva presupuestaria de ₡32.700 millones que el Gobierno de la República anunció la tarde de este miércoles.

Para el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el planteamiento del presidente Rodrigo Chaves se enmarca en un contexto de campaña electoral, de manera que este pretende obtener apoyo a cambio del ajuste.

"Acaba de anunciar que va a hacer un aumento a los empleados públicos. Y lo hace parecer como una gran dádiva de su Gobierno, olvidando decir que eso quedó determinado en la ley del combo fiscal del 2018, de que cuando la deuda pública estuviera por debajo del 60% correspondía un reajuste por costo de vida a los empleados públicos. Eso es lo que va a dar él, un reajuste por costo de vida. Y no para el 100% de los empleados públicos. Será un aumentillo. "Obviamente﻿ lo hace en estos instantes de campaña electoral. Él está en campaña electoral y quiere continuar en la Presidencia de la República a través de la señora Laura Fernández (del Partido Pueblo Soberano - PPSO)", aseveró el dirigente.

Esta es la primera reacción conocida por el momento desde las organizaciones de trabajadores, que tenían semanas de exigir un incremento "justo y digno" en las remuneraciones de los funcionarios públicos; misma que no ocurre desde 2019.

Sin embargo, horas antes del anuncio hecho por Chaves, 17 sindicatos emitieron un pronunciamiento, en el que adelantaban que el Gobierno comunicaría un aumento establecido de forma "unilateral", precisamente de ₡32.700 millones. Ese monto es considerado como "injusto" por las organizaciones firmantes.

"Los trabajadores públicos llevamos casi seis años sin incremento en nuestros ingresos. Por este motivo, los sindicatos representantes del sector público costarricense, exigimos la efectiva convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, sin ilaciones ni excusas políticas. "Nuestras organizaciones reiteramos la necesidad de fortalecer procesos de diálogo social, por lo que la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, se convierte en una oportunidad de gran trascendencia ante la ausencia de diálogo que ha prevalecido en el presente periodo de este Gobierno", dice el mensaje.

Entre los sindicatos firmantes están, además de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), así como la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca).



La Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público originalmente debió sesionar el pasado lunes, pero fue suspendida el viernes por el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro.

En la carta MIDEPLAN-DM-1161-2025, de la que Teletica.com tiene copia, el jerarca expuso que no se había recibido confirmación de todos los invitados al encuentro.



Pero la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Vivian Chaves, afirma que ella confirmó en representación de todos los invitados, pues fue a ella quien se le giró la invitación en un primer momento.

A pesar de la suspensión, ese sindicato, así como la Asociación Nacional de Educadores, el Sindicato de Educadores Costarricenses y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) se presentaron al punto acordado, sin que fueran recibidos por autoridad alguna.