Funcionarios públicos se tiran a la calle para pedir mejora en sus salarios

Algunos miles de funcionarios públicos salieron la mañana de este miércoles para pedir una mejora en sus salarios.



El movimiento salió poco antes de las 10:00 a. m., a la altura del Parque de La Merced, en San José. Su destino final es la sede del Ministerio de Hacienda.



La manifestación provoca el cierre parcial de la avenida Segunda, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternas.



Como parte del movimiento, educadores y personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros, piden un ajuste en sus remuneraciones “justo y digno”.



En la protesta participan los tres grandes sindicatos del Magisterio Nacional: la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).



También se exige la convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, así como el cumplimiento de un presupuesto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) para el sector, entre otras demandas.



¿Qué dice el Gobierno?

La noche del martes, el Ministerio de Educación Pública (MEP) publicó un comunicado con su posición en torno a algunos de los temas que motivaron la protesta.



Por ejemplo, se menciona que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, así como de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) enviaron a los sindicatos un criterio jurídico relacionado con la viabilidad de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a fin de garantizar el desarrollo de procesos de diálogo con seguridad jurídica.



Incluso se indicó que esa instancia tendrá su próxima sesión el 8 de diciembre próximo.



Respecto al proyecto de ley 24.353, que propone descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) y establecer actualizaciones semestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cartera señaló que no ha recibido consulta formal por parte de la Asamblea Legislativa sobre la iniciativa y que será hasta que ello suceda que se hará el análisis técnico y jurídico correspondiente.



En cuanto al incremento salarial demandado, el ministerio recordó que incorporó una revisión presupuestaria para un ajuste de remuneraciones al personal, por un total de ₡13.700 millones. La institución enfatizó en que revisa su marco legal y reglamentario, para garantizar que cualquier negociación o ajuste salarial se haga con criterios de equidad y respeto a los derechos de los funcionarios.



Respecto al plan de gastos del 8%, el comunicado señala que la inversión en educación constituye una prioridad, pero que, dadas las condiciones fiscales y económicas actuales, no es posible alcanzar el monto requerido en el corto plazo.



La institución subrayó que ha llevado a cabo un “proceso de ordenamiento, regularización y cumplimiento de obligaciones laborales”, con avances en, por ejemplo, una cobertura total del pago por aumento del costo de la vida para el periodo 2020-2023, pagos retroactivos para 88.000 servidoras.



Asimismo, se cancelaron 26.000 pagos por zonaje correspondientes a julio pasado, se inició con el pago manual de anualidades y se aplicó el salario global a 18.000 funcionarios contratadas desde marzo de 2023.

