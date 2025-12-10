En medio de reclamos de sindicatos, Gobierno anuncia aumento salarial por ¢32.700 millones

El Gobierno de la República anunció, la tarde de este miércoles, un incremento salarial para los funcionarios públicos con salarios compuestos, a partir de una reserva presupuestaria de ¢32.700 millones para el próximo año.

La medida, que tiene lugar a poco menos de dos meses de las elecciones del 1.° de febrero de 2026, fue celebrada por el presidente Rodrigo Chaves, como la primera mejora en las remuneraciones de los empleados públicos en cinco años.

"Desde 2019 los empleados públicos no reciben un aumento. Si bien es cierto la inflación en este Gobierno ha sido negativa, la inflación en 2019, 2020, 2021 y parte de 2022 fue muy alta. El país estaba al borde de la quiebra, con calificaciones de deuda malísimas, déficits fiscales explotando. Y bueno, lo que no se puede no se debe. Y no se podía", señaló el mandatario.



Por su parte, el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro, enfatizó en cómo la aplicación de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público, ambas impulsadas por la administración de Carlos Alvarado y aprobadas por la Asamblea Legislativa anterior, permitieron efectuar los ajustes.

En esa línea, el jerarca garantizó que se opondrá a cualquier intento de debilitar esas normas.

La determinación se da en momentos en los que los sindicatos han ejercido una presión mayor en busca de esa mejora. El 26 de noviembre pasado, marcharon por San José para exigir un incremento "justo y digno" y que este se acordara a través de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

Pero el Poder Ejecutivo optó por una ruta distinta, en la que el aumento se decretará sin diálogo alguno. Sobre ese punto en particular, ni Chaves ni Navarro hicieron comentario alguno.

Distribución con exclusiones

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, en su rol de coordinadora del gabinete, anunció que el Gobierno trabaja para definir la forma en la que se repartirán los recursos.

Ese proceso se lleva a cabo junto a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC).

"A los que ganan 285.000 pesos, que creo que es el salario más bajo de todo el sector público, a esos hay que meterles un buen empujón. A los Max Esquiveles (sic.), a los Eugenia Zamoras (sic.)... a Catalino Orlado (Aguirre) no le dé aumento tampoco, que además no creo que se lo merezca, tampoco. A la contralora (Marta Acosta) tampoco", indicó Rodrigo Chaves en tono de burla al citar los nombres de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario insistió en que, en la medida de lo posible, el aumento se concentre en los empleados que ganan menos.

Ni Chaves, ni Bogantes ni Marlon Navarro dieron plazos de cuándo estiman estarán definidos los escenarios respectivos para la aplicación de la mejora salarial.