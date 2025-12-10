Ministerio y sindicatos se señalan por suspensión de Comisión Negociadora de Salarios

La primera sesión en años de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público no pudo ser.

Inicialmente, ese encuentro había sido convocado para el 8 de diciembre pasado, luego de que 14 días antes, varios sindicatos salieran a marchar por San José para exigir un aumento salarial y la convocatoria inmediata del órgano que debe discutirlo.

Sin embargo, a la hora de la hora, el encuentro no se realizó. Los motivos de la suspensión varían según a quien se le pregunte.

En el caso del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), se señaló ante consulta de Teletica.com que el encuentro se canceló tres días antes, ya que "no se había recibido la confirmación de todos los participantes".

Pero este medio también preguntó a las organizaciones de trabajadores que participaron en la manifestación del 26 de noviembre anterior. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves, indicó que ese sindicato, junto a la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) se presentaron a la cita. También lo hizo la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

"Al parecer era solamente para endulzarnos y que no saliéramos a las calles o que no saliéramos a decir que no había diálogo con el Gobierno. Esto por cuanto el pasado viernes se nos comunicó en la tarde que se suspendía la reunión por las múltiples ocupaciones de los señores ministros y porque supuestamente no todos habíamos confirmado. Tenemos que aclarar que la nota se dirigió a mi persona y, por lo tanto, yo fui quien me encargué de confirmar como correspondía. De la misma manera respondimos que nos íbamos a presentar", señaló la dirigente.

Las organizaciones que agrupan al Magisterio Nacional y la central de trabajadores acudieron el pasado lunes a la sede de la cartera, en barrio Dent de San Pedro de Montes de Oca.

Sin embargo, ninguna fue recibida pues, de acuerdo con Chaves, no había jerarca alguno disponible para tal fin.

"El viernes (5 de diciembre anterior) vimos al señor presidente de la República (Rodrigo Chaves) en su 'show' en el mercado (central de San José), en donde anunció un incremento por costo de vida para los funcionarios públicos con una cantidad de dinero aprobada paupérrima, en el cual no estaríamos recibiendo un incremento salarial justo. "Por eso estuvimos presentes varias dirigencias acá y en las afueras del ministerio también para exigir la mesa negociadora de salarios del sector público con todas las dirigencias que la conformamos", indicó la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza.

La Asociación Nacional de Educadores, en cambio, abogó porque se reprograme el encuentro "lo más pronto posible".

Por su parte, el presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Olman Chinchilla, se adhirió a lo externado por su homóloga y adelantó que, como organizaciones de trabajadores, creen que el Poder Ejecutivo evitará el diálogo y, en su lugar, decretará un aumento por costo de la vida.

En ese sentido, aseguró que los sindicatos valoran mandar un oficio de protesta, exigiendo que se retomen las conversaciones.