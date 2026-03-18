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Polémica: analistas arbitrales difieren sobre posición oficial tras lesión de Mauricio Villalobos
Ni para amarilla: Así vio Enrique Osses la jugada en que se fracturó a Mauricio Villalobos
Liberia tras a fractura de Mauricio Villalobos: "Hacemos un llamado a la protección del jugador"
Vea aquí cómo el VAR analiza jugada en la que Mauricio Villalobos se fracturó mandíbula y pómulo
Mauricio Villalobos tendrá que ser operado: presenta fracturas en mandíbula y pómulo
Polémica: analistas arbitrales difieren sobre posición oficial tras lesión de Mauricio Villalobos
Ya se dio a conocer el análisis del VAR acerca de la fuerte entrada de Jesús Everardo Rubio sobre Mauricio Villalobos.
"El error del árbitro es haber sancionado falta donde no la hubo y, todavía más, haber mostrado una tarjeta amarilla donde ni siquiera existió ningún tipo de falta”, dijo Ricardo Cerdas.
“No nos asustemos de que en los próximos juegos haya más lesionados, haya más fracturas de quijadas, de costillas y de tibia y peroné, porque, como jugué el balón, tengo licencia para matar y eso no es así”, señaló Pedro Navarro.
Así de polémica fue la jugada y el análisis de la Comisión de Arbitraje sobre el cruce entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Mauricio Villalobos, de Liberia, que se saldó con una tarjeta amarilla para el florense, mientras que el liberiano estará fuera varias semanas tras sufrir múltiples fracturas.
"El jugador amarillo toca el balón y el choque es inevitable. Intenta recoger el pie, no es un 'full contact'. Es una jugada 100% accidental", dijo el árbitro VAR, Bryan Cruz, al central Steven Madrigal en la jugada más polémica de la fecha.
Los criterios claramente son encontrados. Mientras Navarro señala que “el espíritu de la regla dice: ‘Primero la integridad física’. Entonces, jugar el balón no le da licencia a ningún jugador para pasar por encima de la integridad física del otro. Eso no es cierto”, Cerdas avala a los involucrados en la parte arbitral sobre no mostrar roja y respalda lo expuesto por la Comisión.
“Podríamos ver esto como parte de la inercia por el movimiento y por la dirección. Ambos jugadores van hacia una misma dirección y se encuentran. En este caso, yo estoy totalmente seguro y claro de que no hay un segundo movimiento del jugador de Herediano, es una sola acción en todo momento”, añadió Cerdas.
Cabe recordar que el VAR no puede intervenir en el análisis de una tarjeta amarilla.
Villalobos será operado en los próximos días.
Polémica: analistas arbitrales difieren sobre posición oficial tras lesión de Mauricio Villalobos
"El error del árbitro es haber sancionado falta donde no la hubo y, todavía más, haber mostrado una tarjeta amarilla donde ni siquiera existió ningún tipo de falta”, dijo Ricardo Cerdas.
“No nos asustemos de que en los próximos juegos haya más lesionados, haya más fracturas de quijadas, de costillas y de tibia y peroné, porque, como jugué el balón, tengo licencia para matar y eso no es así”, señaló Pedro Navarro.
Así de polémica fue la jugada y el análisis de la Comisión de Arbitraje sobre el cruce entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Mauricio Villalobos, de Liberia, que se saldó con una tarjeta amarilla para el florense, mientras que el liberiano estará fuera varias semanas tras sufrir múltiples fracturas.
"El jugador amarillo toca el balón y el choque es inevitable. Intenta recoger el pie, no es un 'full contact'. Es una jugada 100% accidental", dijo el árbitro VAR, Bryan Cruz, al central Steven Madrigal en la jugada más polémica de la fecha.
Ni para amarilla: Así vio Enrique Osses la jugada en que se fracturó a Mauricio Villalobos
El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, aseguró que la jugada en la que Mauricio Villalobos, de Municipal Liberia, terminó con fractura de mandíbula y pómulo no daba ni para tarjeta amarilla.
La acción se dio entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Villalobos. La jugada sigue en polémica y más este miércoles, cuando se dio a conocer el audio y video del VAR.
Osses conversó este miércoles en Teletica Deportes Radio sobre el tema y lamentó la lesión de Villalobos, al mismo tiempo que defendió la labor de los árbitros.
"Yo no quiero un poco convencerlos, se nos puede criticar, podemos estar de acuerdo con alguna interpretación o no, pero en este caso en particular, los árbitros incurrieron en un protocolo avalado tanto por Costa Rica como por Concacaf y FIFA", dijo Osses.
Liberia tras a fractura de Mauricio Villalobos: "Hacemos un llamado a la protección del jugador"
Jesús Mejía, gerente general del Municipal Liberia, dejó claro que desea una mejor protección para los jugadores de parte de los árbitros, luego de que Mauricio Villalobos terminara con una fractura de mandíbula y pómulo tras una acción con el defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio.
La Comisión de Arbitraje hizo público el audio y video del VAR, y en esta entrevista con Teletica.com, Mejía externó su preocupación.
Vea aquí cómo el VAR analiza jugada en la que Mauricio Villalobos se fracturó mandíbula y pómulo
"El jugador amarillo toca el balón y el choque es inevitable, intenta recoger (el pie), no es un 'full contact'. Es una jugada 100% accidental ", dijo el árbitro VAR, Bryan Cruz, al silbatero Steven Madrigal en la jugada más polémica de la fecha.
El jugador de Herediano, Jesús Everardo Rubio, protagonizó la acción sobre el volante de Liberia, Mauricio Villalobos. El resultado: una fractura de mandíbula y pómulo del jugador liberiano y una amarilla para el zaguero del Team.
Para el análisis de la jugada, la Comisión de Arbitraje hasta utilizó ejemplos que se han dado a nivel internacional.
Mauricio Villalobos tendrá que ser operado: presenta fracturas en mandíbula y pómulo
El futbolista de Liberia, Mauricio Villalobos, sufrió varias fracturas en la mandíbula y el pómulo y deberá someterse a una intervención quirúrgica.
Ese fue el parte médico que suministró el club la tarde de este martes, luego del golpe que recibió el jugador por parte del defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio.