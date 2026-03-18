Polémica: analistas arbitrales difieren sobre posición oficial tras lesión de Mauricio Villalobos

"El error del árbitro es haber sancionado falta donde no la hubo y, todavía más, haber mostrado una tarjeta amarilla donde ni siquiera existió ningún tipo de falta”, dijo Ricardo Cerdas.

“No nos asustemos de que en los próximos juegos haya más lesionados, haya más fracturas de quijadas, de costillas y de tibia y peroné, porque, como jugué el balón, tengo licencia para matar y eso no es así”, señaló Pedro Navarro.

Así de polémica fue la jugada y el análisis de la Comisión de Arbitraje sobre el cruce entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Mauricio Villalobos, de Liberia, que se saldó con una tarjeta amarilla para el florense, mientras que el liberiano estará fuera varias semanas tras sufrir múltiples fracturas.

"El jugador amarillo toca el balón y el choque es inevitable. Intenta recoger el pie, no es un 'full contact'. Es una jugada 100% accidental", dijo el árbitro VAR, Bryan Cruz, al central Steven Madrigal en la jugada más polémica de la fecha.

Los criterios claramente son encontrados. Mientras Navarro señala que “el espíritu de la regla dice: ‘Primero la integridad física’. Entonces, jugar el balón no le da licencia a ningún jugador para pasar por encima de la integridad física del otro. Eso no es cierto”, Cerdas avala a los involucrados en la parte arbitral sobre no mostrar roja y respalda lo expuesto por la Comisión.

“Podríamos ver esto como parte de la inercia por el movimiento y por la dirección. Ambos jugadores van hacia una misma dirección y se encuentran. En este caso, yo estoy totalmente seguro y claro de que no hay un segundo movimiento del jugador de Herediano, es una sola acción en todo momento”, añadió Cerdas.

Cabe recordar que el VAR no puede intervenir en el análisis de una tarjeta amarilla.

Villalobos será operado en los próximos días.