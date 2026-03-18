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Polémica: analistas arbitrales difieren sobre posición oficial tras lesión de Mauricio Villalobos
Liberia tras a fractura de Mauricio Villalobos: "Hacemos un llamado a la protección del jugador"
Vea aquí cómo el VAR analiza jugada en la que Mauricio Villalobos se fracturó mandíbula y pómulo
Mauricio Villalobos tendrá que ser operado: presenta fracturas en mandíbula y pómulo
Ni para amarilla: Así vio Enrique Osses la jugada en que se fracturó a Mauricio Villalobos
La jugada entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Mauricio Villalobos, de Liberia, sigue dando de qué hablar. Esto fue todo lo que dijo Osses.
El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, aseguró que la jugada en la que Mauricio Villalobos, de Municipal Liberia, terminó con fractura de mandíbula y pómulo no daba ni para tarjeta amarilla.
La acción se dio entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Villalobos. La jugada sigue en polémica y más este miércoles, cuando se dio a conocer el audio y video del VAR.
Osses conversó este miércoles en Teletica Deportes Radio sobre el tema y lamentó la lesión de Villalobos, al mismo tiempo que defendió la labor de los árbitros.
"Yo no quiero un poco convencerlos, se nos puede criticar, podemos estar de acuerdo con alguna interpretación o no, pero en este caso en particular, los árbitros incurrieron en un protocolo avalado tanto por Costa Rica como por Concacaf y FIFA", dijo Osses.
Al consultársele por la tarjeta amarilla mostrada por el árbitro central Steven Madrigal, Osses fue enfático: "la amarilla tampoco cabe aquí en esta acción, para mí y para los árbitros es todo o nada".
"Si hablamos de consecuencia de la acción, un jugador de Herediano salió cortado en la ceja y alguno pensó que fue un golpe, pero fue algo fortuito, menos intenso, pero fue accidental en ese mismo juego. ¿Todos los golpes que producen una consecuencia es roja? No", añadió.
Además, el jerarca del arbitraje aseguró que "¿Quién juega primero el balón? el jugador amarillo (Rubio)".
A Osses se le repreguntó que la acción se observaba violenta y que pudo bien ser expulsión, pero indicó que "entiendo el cuestionamiento y no deja de tener razón, lo importante es que el balón estaba en disputa" y que "el jugador de herediano llegó antes".
Polémica: analistas arbitrales difieren sobre posición oficial tras lesión de Mauricio Villalobos
"El error del árbitro es haber sancionado falta donde no la hubo y, todavía más, haber mostrado una tarjeta amarilla donde ni siquiera existió ningún tipo de falta”, dijo Ricardo Cerdas.
“No nos asustemos de que en los próximos juegos haya más lesionados, haya más fracturas de quijadas, de costillas y de tibia y peroné, porque, como jugué el balón, tengo licencia para matar y eso no es así”, señaló Pedro Navarro.
Así de polémica fue la jugada y el análisis de la Comisión de Arbitraje sobre el cruce entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Mauricio Villalobos, de Liberia, que se saldó con una tarjeta amarilla para el florense, mientras que el liberiano estará fuera varias semanas tras sufrir múltiples fracturas.
"El jugador amarillo toca el balón y el choque es inevitable. Intenta recoger el pie, no es un 'full contact'. Es una jugada 100% accidental", dijo el árbitro VAR, Bryan Cruz, al central Steven Madrigal en la jugada más polémica de la fecha.
Liberia tras a fractura de Mauricio Villalobos: "Hacemos un llamado a la protección del jugador"
Jesús Mejía, gerente general del Municipal Liberia, dejó claro que desea una mejor protección para los jugadores de parte de los árbitros, luego de que Mauricio Villalobos terminara con una fractura de mandíbula y pómulo tras una acción con el defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio.
La Comisión de Arbitraje hizo público el audio y video del VAR, y en esta entrevista con Teletica.com, Mejía externó su preocupación.
Vea aquí cómo el VAR analiza jugada en la que Mauricio Villalobos se fracturó mandíbula y pómulo
"El jugador amarillo toca el balón y el choque es inevitable, intenta recoger (el pie), no es un 'full contact'. Es una jugada 100% accidental ", dijo el árbitro VAR, Bryan Cruz, al silbatero Steven Madrigal en la jugada más polémica de la fecha.
El jugador de Herediano, Jesús Everardo Rubio, protagonizó la acción sobre el volante de Liberia, Mauricio Villalobos. El resultado: una fractura de mandíbula y pómulo del jugador liberiano y una amarilla para el zaguero del Team.
Para el análisis de la jugada, la Comisión de Arbitraje hasta utilizó ejemplos que se han dado a nivel internacional.
Mauricio Villalobos tendrá que ser operado: presenta fracturas en mandíbula y pómulo
El futbolista de Liberia, Mauricio Villalobos, sufrió varias fracturas en la mandíbula y el pómulo y deberá someterse a una intervención quirúrgica.
Ese fue el parte médico que suministró el club la tarde de este martes, luego del golpe que recibió el jugador por parte del defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio.