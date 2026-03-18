Ni para amarilla: Así vio Enrique Osses la jugada en que se fracturó a Mauricio Villalobos

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, aseguró que la jugada en la que Mauricio Villalobos, de Municipal Liberia, terminó con fractura de mandíbula y pómulo no daba ni para tarjeta amarilla.

La acción se dio entre Jesús Everardo Rubio, de Herediano, y Villalobos. La jugada sigue en polémica y más este miércoles, cuando se dio a conocer el audio y video del VAR.

Osses conversó este miércoles en Teletica Deportes Radio sobre el tema y lamentó la lesión de Villalobos, al mismo tiempo que defendió la labor de los árbitros.

"Yo no quiero un poco convencerlos, se nos puede criticar, podemos estar de acuerdo con alguna interpretación o no, pero en este caso en particular, los árbitros incurrieron en un protocolo avalado tanto por Costa Rica como por Concacaf y FIFA", dijo Osses.

Al consultársele por la tarjeta amarilla mostrada por el árbitro central Steven Madrigal, Osses fue enfático: "la amarilla tampoco cabe aquí en esta acción, para mí y para los árbitros es todo o nada".

"Si hablamos de consecuencia de la acción, un jugador de Herediano salió cortado en la ceja y alguno pensó que fue un golpe, pero fue algo fortuito, menos intenso, pero fue accidental en ese mismo juego. ¿Todos los golpes que producen una consecuencia es roja? No", añadió.

Además, el jerarca del arbitraje aseguró que "¿Quién juega primero el balón? el jugador amarillo (Rubio)".

A Osses se le repreguntó que la acción se observaba violenta y que pudo bien ser expulsión, pero indicó que "entiendo el cuestionamiento y no deja de tener razón, lo importante es que el balón estaba en disputa" y que "el jugador de herediano llegó antes".