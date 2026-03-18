Vea aquí cómo el VAR analiza jugada en la que Mauricio Villalobos se fracturó mandíbula y pómulo

"El jugador amarillo toca el balón y el choque es inevitable, intenta recoger (el pie), no es un 'full contact'. Es una jugada 100% accidental ", dijo el árbitro VAR, Bryan Cruz, al silbatero Steven Madrigal en la jugada más polémica de la fecha.

El jugador de Herediano, Jesús Everardo Rubio, protagonizó la acción sobre el volante de Liberia, Mauricio Villalobos. El resultado: una fractura de mandíbula y pómulo del jugador liberiano y una amarilla para el zaguero del Team.

Para el análisis de la jugada, la Comisión de Arbitraje hasta utilizó ejemplos que se han dado a nivel internacional.

"Seguimos pendientes de su evolución y le enviamos toda nuestra fuerza y apoyo para una pronta recuperación", informaron los liberianos este martes.



La fuerte acción en la que se lesionó Villalobos terminó solo en tarjeta amarilla para Rubio.



Villalobos tuvo que salir del terreno de juego al minuto 25 del partido que los liberianos ganaron por marcador de 1-2 en el estadio Carlos Alvarado.

