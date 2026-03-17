Mauricio Villalobos tendrá que ser operado: presenta fracturas en mandíbula y pómulo

El futbolista de Liberia, Mauricio Villalobos, sufrió varias fracturas en la mandíbula y el pómulo y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Ese fue el parte médico que suministró el club la tarde de este martes, luego del golpe que recibió el jugador por parte del defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio.

"Seguimos pendientes de su evolución y le enviamos toda nuestra fuerza y apoyo para una pronta recuperación", informaron los liberianos.

La fuerte acción en la que se lesionó Villalobos terminó solo en tarjeta amarilla para Rubio.

Villalobos tuvo que salir del terreno de juego al minuto 25 del partido que los liberianos ganaron por marcador de 1-2 en el estadio Carlos Alvarado.