Liberia tras a fractura de Mauricio Villalobos: "Hacemos un llamado a la protección del jugador"

Jesús Mejía, gerente general del Municipal Liberia, dejó claro que desea una mejor protección para los jugadores de parte de los árbitros, luego de que Mauricio Villalobos terminara con una fractura de mandíbula y pómulo tras una acción con el defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio.

La Comisión de Arbitraje hizo público el audio y video del VAR, y en esta entrevista con Teletica.com, Mejía externó su preocupación.

—¿Le llamó la atención el análisis que hace el VAR en la jugada en la que Mauricio Villalobos termina con fractura de pómulo y mandíbula?

Eso es una jugada polémica en realidad por la situación que pasó al final de la lesión grave del jugador, que es el tema de la fractura en su mandíbula y es consecuente de una acción muy clara y evidente que refleja el video, catalogando como nosotros desde el análisis objetivo, desde lo imprudente que fue el jugador, desde el juego brusco que se generó y, obviamente, la fuerza excesiva que se genera en la jugada, ocasionando realmente que el jugador afecte su integridad.

Yo creo que más allá de si fue tarjeta roja o no, que eso ya es un criterio netamente arbitral del VAR en su apoyo tecnológico, nosotros sí hacemos un llamado al tema de la protección de la integridad del jugador, porque ellos son los dueños del espectáculo, son los que realmente generan que este fútbol salga adelante y los que estamos alrededor, tanto los clubes, el tema del comité arbitral, organizaciones y demás, tenemos que velar para que estos jugadores puedan desarrollarse y desempeñarse de la mejor manera.



Entonces esta jugada se da de una manera imprudente, un juego brusco y una fuerza excesiva por la cual debería haber tomado otra decisión.

—¿Qué sabor de boca le deja el manejo del VAR en este partido en específico?

Cada uno tiene su rol importante, cada uno influye de manera positiva o negativa a través de sus acciones. Nosotros lo que queremos como institución es que el fútbol nuestro de Costa Rica pueda seguir evolucionando y que cada una de las partes intentemos reflexionar frente a las situaciones que ya pasaron, porque eso no tiene un regreso atrás.



Entonces sí nos da una posibilidad de seguir evaluándonos, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, porque este fútbol de Costa Rica lo merece realmente. Creo que si todos vamos por el mismo camino de que mejoremos el espectáculo, seguramente obtendremos mejores resultados a nivel nacional, internacional y pues todo lo que nos jugamos. Así que el VAR juega un papel importante, pero tenemos que darle más carácter, decisión y estudio para que tomemos las decisiones que beneficie realmente a lo que tiene que hacer, que es el juego del fútbol.



—¿Quedaron satisfechos con el análisis que escucharon en el audio y video del VAR de esta acción?

La postura nuestra es que el jugador, aunque compita por el balón, no lo exime de la responsabilidad de la fuerza que emplea en la acción y las consecuencias que nos ocasionó pues a nuestro jugador, ¿cierto? Adicionalmente contamos con una infracción que es denominada es dar una patada a un adversario y en esa se evalúa en naturaleza que está enmarcada en el uso de la fuerza excesiva, por lo cual si es una fuerza excesiva desmedida, imprudente, juego brusco, pues se cataloga como una expulsión al jugador en cuestión.

Más allá de eso que tenía que haber sido esa decisión, pero pues ya las autoridades competentes son las encargadas de tomar las decisiones frente al partido, las valoramos, las respetamos, no las compartimos, que es diferente y bueno, la idea es que acá podamos analizar, sentarnos y qué podemos corregir para mejorar realmente el espectáculo del fútbol, que el fondo es lo que realmente todos queremos y que los televidentes, los aficionados que estén dentro de la cancha, vean la seguridad de que realmente se estén brindando las garantías necesarias para que nuestros jugadores compitan a máximo nivel, porque en este caso Mauricio Villalobos se pierde la competencia, prácticamente, lo que resta del torneo y eso pues es una baja sensible, un buen jugador que viene compitiendo, que brinda espectáculo, entonces esto afecta realmente la competencia, pero bueno...

Queda siempre el análisis de mejora, no estamos conformes con lo que se dio en el partido, pero siempre creemos como Municipal Liberia la posibilidad de que estas situaciones pasen, pero para mejorar, no para retroceder, entonces esperamos que los diferentes actores que estamos involucrados en esto, clubes, arbitrales, el tema de comités arbitrales, la federación, todos estemos siempre unidos en proveer que se mejore este espectáculo.

