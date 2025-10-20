Expertos monitorean onda ante la posibilidad de que se convierta en ciclón el próximo fin de semana

La información que se tiene hasta el momento no permite determinar con exactitud su formación ni trayectoria.

https://www.teletica.com/nacional/expertos-monitorean-onda-ante-la-posibilidad-de-que-se-convierta-en-ciclon-el-proximo-fin-de-semana_395520

"Chiqui" Brenes es el tercer eliminado de 'Mira quién baila'

El exfutbolista fue nominado la semana anterior, al igual que Daniel Montoya, quien gracias al público seguirá en competencia.

https://www.teletica.com/mira-quien-baila/chiqui-brenes-es-el-tercer-eliminado-de-mira-quien-baila_393282



Joven muere ahogada tras quedarse dormida en piscina en Jacó

La mujer, de 19 años, se encontraba vacacionando junto a un grupo de personas.

https://www.teletica.com/sucesos/joven-muere-ahogada-tras-quedarse-dormida-en-piscina-en-jaco_395508

Catarata Río Fortuna: Tesoro natural y motor de desarrollo para su comunidad

Se encuentra entre los destinos más recomendados del mundo, según TripAdvisor.

https://www.teletica.com/entrevistas/catarata-rio-fortuna-tesoro-natural-y-motor-de-desarrollo-para-su-comunidad_395463

¿Cómo fue el robo al museo del Louvre en París y cuáles son las valiosas joyas que se llevaron?

Es el robo más escandaloso que enfrenta el museo desde el de la Mona Lisa en 1911.

https://www.teletica.com/bbc-news-mundo/como-fue-el-robo-al-museo-del-louvre-en-paris-y-cuales-son-las-valiosas-joyas-que-se-llevaron_395543

De la mano de Kenyel Mitchel, Alajuelense doblega a Saprissa en su camino a la cima

Los manudos triunfaron en el Morera Soto por marcador de 2-0.

https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/de-la-mano-de-kenyel-mitchel-alajuelense-doblega-a-saprissa-en-su-camino-a-la-cima_395536

