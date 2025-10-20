Lo más destacado de las últimas horas
Expertos monitorean onda ante la posibilidad de que se convierta en ciclón el próximo fin de semana
La información que se tiene hasta el momento no permite determinar con exactitud su formación ni trayectoria.
https://www.teletica.com/nacional/expertos-monitorean-onda-ante-la-posibilidad-de-que-se-convierta-en-ciclon-el-proximo-fin-de-semana_395520
"Chiqui" Brenes es el tercer eliminado de 'Mira quién baila'
El exfutbolista fue nominado la semana anterior, al igual que Daniel Montoya, quien gracias al público seguirá en competencia.
https://www.teletica.com/mira-quien-baila/chiqui-brenes-es-el-tercer-eliminado-de-mira-quien-baila_393282
Joven muere ahogada tras quedarse dormida en piscina en Jacó
La mujer, de 19 años, se encontraba vacacionando junto a un grupo de personas.
https://www.teletica.com/sucesos/joven-muere-ahogada-tras-quedarse-dormida-en-piscina-en-jaco_395508
Catarata Río Fortuna: Tesoro natural y motor de desarrollo para su comunidad
Se encuentra entre los destinos más recomendados del mundo, según TripAdvisor.
https://www.teletica.com/entrevistas/catarata-rio-fortuna-tesoro-natural-y-motor-de-desarrollo-para-su-comunidad_395463
¿Cómo fue el robo al museo del Louvre en París y cuáles son las valiosas joyas que se llevaron?
Es el robo más escandaloso que enfrenta el museo desde el de la Mona Lisa en 1911.
https://www.teletica.com/bbc-news-mundo/como-fue-el-robo-al-museo-del-louvre-en-paris-y-cuales-son-las-valiosas-joyas-que-se-llevaron_395543
De la mano de Kenyel Mitchel, Alajuelense doblega a Saprissa en su camino a la cima
Los manudos triunfaron en el Morera Soto por marcador de 2-0.
https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/de-la-mano-de-kenyel-mitchel-alajuelense-doblega-a-saprissa-en-su-camino-a-la-cima_395536