"Chiqui" Brenes es el tercer eliminado de 'Mira quién baila'

El exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes se despidió de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), tras no lograr superar en votos a Daniel Montoya.

Brenes logró un 48,46% de los votos, mientras que Daniel Montoya obtuvo el 51,54 del apoyo de la audiencia, por lo que sigue en competencia.



En su última presentación Brenes, junto a su pareja de baile Yessenia Reyes, presentó un número de contemporáneo al ritmo de Ordinary, pero no fue suficiente para convencer al público, que con sus votos decidió su salida de la competencia.

Como parte del formato del programa, el ex seleccionado nacional recibió $3.000 para entregar al proyecto social que eligió: el Hogar de Niños Baik, una fundación que ofrece albergue, educación y apoyo emocional a menores huérfanos.



A pesar de la eliminación, Brenes se mostró agradecido con la experiencia y con quienes lo apoyaron durante su paso por la pista de baile.



