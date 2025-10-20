De la mano de Kenyel Mitchel, Alajuelense doblega a Saprissa en su camino a la cima

Alajuelense le arrebató el liderato del Apertura 2025 a Saprissa. Los manudos ganaron en el Morera Soto por marcador de 2-0, de la mano de Kenyel Mitchel.

El joven atacante rojinegro, cuyo futuro apunta al fútbol internacional, se puso la capa de superhéroe y anotó los dos tantos de La Liga, uno en cada tiempo.

La construcción de ambos goles fue similar y refleja lo ocurrido en el terreno de juego.

En el 1-0, Gustavo Herrera perdió un balón en ataque, lo que desencadenó el contragolpe que cerró Mitchel.





Para el 2-0, el error fue de Mariano Torres, quien regaló un pase que terminó en los pies de Kenyel, que definió con clase otra vez ante Esteban Alvarado, incapaz de detener los remates.

El marcador fue justo y reflejaba a una Liga Deportiva Alajuelense enchufada y a un Deportivo Saprissa totalmente desincronizado.

Mientras los erizos presionaban en defensa y eran precisos con el balón, los tibaseños se mostraron endebles en su zaga y sin peso ofensivo para incomodar al rival.

La Liga manejó a placer las acciones y hasta se dio el lujo de descansar piezas, pensando en el juego del jueves ante Olimpia por la Copa Centroamericana.