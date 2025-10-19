Joven muere ahogada tras quedarse dormida en piscina en Jacó

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que una joven de 19 años falleció ahogada la noche de este sábado en una piscina ubicada en el sector de Jacó, Puntarenas.



De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, identificada con el apellido Martínez, se encontraba vacacionando junto a un grupo de personas.

"Según las primeras versiones, la joven estaba en el área de la piscina y, por razones que aún se desconocen, se habría quedado dormida, lo que provocó su ahogamiento", señaló la Policía Judicial.

El hecho se reportó a las 11:10 p.m., y tras la alerta, personal del OIJ se presentó en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.



Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.

