Expertos monitorean onda ante la posibilidad de que se convierta en ciclón el próximo fin de semana

Tanto el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos como el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica informaron acerca de la posiblidad de que un fenómeno que actualmente se desplaza hacia el mar Caribe se convierta en ciclón durante el próximo fin de semana.

Según la información que se encuentre en el sitio web del Instituto,se mantendrá vigilancia sobre esta onda tropical.

"Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Onda Tropical #40 presenta un 60% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en los próximos siete días y un 10% en las próximas 48 horas. Actualmente, este sistema se ubica cerca de las Antillas Menores y se desplazará hacia el mar Caribe en las próximas horas.



"De acuerdo con los análisis y la modelación numérica, este sistema podría evolucionar a depresión tropical entre mediados y finales de la próxima semana (23 al 26 de octubre de 2025). La zona de mayor probabilidad de desarrollo se ubica en el este del mar Caribe, sin generar influencia directa sobre la región. No obstante, persiste una alta incertidumbre en cuanto a su evolución, intensidad y trayectoria", señala el IMN.



El instituto informó que seguirá en detalle el fenómeno para determinar que influencia puede tener en Costa Rica.