EN VIVO
Clock

de HS

Lo más destacado

Domingo 07/12/2025 06:40 p. m.

Jafet Soto: "Lo increíble es ver a otros celebrando lo que nos pasó a nosotros”

Domingo 07/12/2025 06:27 p. m.

Marcel Hernández: "Fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra"

Domingo 07/12/2025 06:25 p. m.

Directriz de Aviación Civil impide traslados médicos nocturnos desde el Caribe y la zona sur

Domingo 07/12/2025 06:19 p. m.

Así se jugarán las semifinales del Torneo de Apertura 2025

Domingo 07/12/2025 05:57 p. m.

Liberia saca el negocio en Cartago y al Herediano no le alcanza para clasificar

Municipal Liberia

José Saturnino Cardozo celebra histórico pase de Liberia a semifinales

El técnico paraguayo promete que los liberianos serán un un rival competitivo.

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia/Prensa Liberia
José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia/Prensa Liberia
Por José Fernando Araya 7 de diciembre de 2025, 18:52 PM

El Municipal Liberia escribió este domingo una nueva página en su historia al sellar su clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025, tras empatar 0-0 ante el Cartaginés

Con este resultado, los pamperos alcanzan por segunda vez una fase final, donde se medirán al líder Alajuelense.

El técnico José Saturnino Cardozo no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado por su plantel, destacando el compromiso mostrado a lo largo de todo el campeonato. 

Este grupo trabajó y me siento muy orgulloso de ellos. Trabajamos muy duro, nos levantamos de madrugada a correr sabiendo que el equipo tenía que estar muy fuerte físicamente”, afirmó.

Cardozo subrayó que la regularidad ha sido uno de los pilares del equipo. “Desde las primeras fechas y hasta hoy, Liberia nunca salió de los cuatro primeros puestos. Eso es de destacar y se lo dije a los jugadores”, mencionó el estratega, quien reconoce la importancia del esfuerzo colectivo.

De cara a la fase final, el entrenador fue claro al asegurar que su equipo no será un participante más. “Vamos a ser un rival competitivo en la fase final”, declaró con firmeza.

Sobre el duelo ante los brumosos, el paraguayo analizó la necesidad de fortalecer la defensa tras semanas complicadas. “Enfrentamos a un equipo difícil. En los últimos cuatro partidos habíamos recibido 10 goles y hoy sabíamos que teníamos que cuidar el cero”, explicó.

Cardozo también destacó el sacrificio acumulado desde la pretemporada. 

Los jugadores merecen esto. El equipo se preparó bien, cumplimos el sueño. No es fácil, hemos trabajado mucho, en pretemporada lo hicimos a triple turno”, recordó orgulloso.

Con la clasificación en mano, Liberia se prepara ahora para enfrentar a Alajuelense, líder sólido y favorito, pero Cardozo promete que los pamperos llegarán con la convicción de competir al máximo.



WhatsAppTeleticacom


Domingo 07/12/2025 06:40 p. m.

Jafet Soto: "Lo increíble es ver a otros celebrando lo que nos pasó a nosotros”

Jafet Soto calentó la conferencia de prensa tras quedar fuera el Herediano de las semifinales del Torneo del Apertura 2025. 

El técnico y presidente lamentó la eliminación, pero aseguró que fue obra de malas decisiones tomadas durante el semestre. 

Leer más
Domingo 07/12/2025 06:27 p. m.

Marcel Hernández: "Fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra"

El Club Sport Herediano cerró el Torneo de Apertura 2025 con un triunfo 3-1 sobre Pérez Zeledón, pero el resultado fue insuficiente para alcanzar las semifinales, un golpe que el delantero Marcel Hernández reconoció como responsabilidad del propio equipo.

El atacante florense calificó el certamen como un “torneo atípico”, marcado por dificultades desde el inicio que, según dijo, terminaron “pasando factura” en la recta final. 

Leer más
Domingo 07/12/2025 06:25 p. m.

Directriz de Aviación Civil impide traslados médicos nocturnos desde el Caribe y la zona sur

Una directriz emitida por la Dirección General de Aviación Civil en octubre mantiene en vilo a los equipos de emergencias. 

La orden prohíbe realizar operaciones después de las 6 p. m. desde aeropuertos como el de Limón y las pistas de la zona sur, debido a un vacío técnico-legal detectado por las autoridades.

Leer más
Domingo 07/12/2025 06:19 p. m.

Así se jugarán las semifinales del Torneo de Apertura 2025

Con los últimos dos puestos definidos, ya quedaron listas las semifinales del Torneo de Apertura 2025. 

Liberia, con su empate 0-0, Cartaginés consiguió meterse como mejor tercero y será el invitado inesperado en el cuarto lugar. 

Leer más
Domingo 07/12/2025 05:57 p. m.

Liberia saca el negocio en Cartago y al Herediano no le alcanza para clasificar

Las semifinales del Torneo de Apertura 2025 están listas y tendrán una ausencia de mucho peso. 

Liberia sacó un negociazo de su visita al Fello Meza e igualó a 0-0 ante el Cartaginés, lo suficiente para sumar el punto necesario para meterse como cuarto invitado al gran baile. 

Leer más
Tags
Más notas