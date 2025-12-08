José Saturnino Cardozo celebra histórico pase de Liberia a semifinales

El Municipal Liberia escribió este domingo una nueva página en su historia al sellar su clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025, tras empatar 0-0 ante el Cartaginés.

Con este resultado, los pamperos alcanzan por segunda vez una fase final, donde se medirán al líder Alajuelense.

El técnico José Saturnino Cardozo no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado por su plantel, destacando el compromiso mostrado a lo largo de todo el campeonato.

“Este grupo trabajó y me siento muy orgulloso de ellos. Trabajamos muy duro, nos levantamos de madrugada a correr sabiendo que el equipo tenía que estar muy fuerte físicamente”, afirmó.

Cardozo subrayó que la regularidad ha sido uno de los pilares del equipo. “Desde las primeras fechas y hasta hoy, Liberia nunca salió de los cuatro primeros puestos. Eso es de destacar y se lo dije a los jugadores”, mencionó el estratega, quien reconoce la importancia del esfuerzo colectivo.

De cara a la fase final, el entrenador fue claro al asegurar que su equipo no será un participante más. “Vamos a ser un rival competitivo en la fase final”, declaró con firmeza.

Sobre el duelo ante los brumosos, el paraguayo analizó la necesidad de fortalecer la defensa tras semanas complicadas. “Enfrentamos a un equipo difícil. En los últimos cuatro partidos habíamos recibido 10 goles y hoy sabíamos que teníamos que cuidar el cero”, explicó.

Cardozo también destacó el sacrificio acumulado desde la pretemporada.

“Los jugadores merecen esto. El equipo se preparó bien, cumplimos el sueño. No es fácil, hemos trabajado mucho, en pretemporada lo hicimos a triple turno”, recordó orgulloso.

Con la clasificación en mano, Liberia se prepara ahora para enfrentar a Alajuelense, líder sólido y favorito, pero Cardozo promete que los pamperos llegarán con la convicción de competir al máximo.











