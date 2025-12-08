Lo más destacado
Jafet Soto: "Lo increíble es ver a otros celebrando lo que nos pasó a nosotros”
Marcel Hernández: "Fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra"
Directriz de Aviación Civil impide traslados médicos nocturnos desde el Caribe y la zona sur
Así se jugarán las semifinales del Torneo de Apertura 2025
Liberia saca el negocio en Cartago y al Herediano no le alcanza para clasificar
José Saturnino Cardozo celebra histórico pase de Liberia a semifinales
El técnico paraguayo promete que los liberianos serán un un rival competitivo.
El Municipal Liberia escribió este domingo una nueva página en su historia al sellar su clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025, tras empatar 0-0 ante el Cartaginés.
Con este resultado, los pamperos alcanzan por segunda vez una fase final, donde se medirán al líder Alajuelense.
El técnico José Saturnino Cardozo no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado por su plantel, destacando el compromiso mostrado a lo largo de todo el campeonato.
“Este grupo trabajó y me siento muy orgulloso de ellos. Trabajamos muy duro, nos levantamos de madrugada a correr sabiendo que el equipo tenía que estar muy fuerte físicamente”, afirmó.
Cardozo subrayó que la regularidad ha sido uno de los pilares del equipo. “Desde las primeras fechas y hasta hoy, Liberia nunca salió de los cuatro primeros puestos. Eso es de destacar y se lo dije a los jugadores”, mencionó el estratega, quien reconoce la importancia del esfuerzo colectivo.
De cara a la fase final, el entrenador fue claro al asegurar que su equipo no será un participante más. “Vamos a ser un rival competitivo en la fase final”, declaró con firmeza.
Sobre el duelo ante los brumosos, el paraguayo analizó la necesidad de fortalecer la defensa tras semanas complicadas. “Enfrentamos a un equipo difícil. En los últimos cuatro partidos habíamos recibido 10 goles y hoy sabíamos que teníamos que cuidar el cero”, explicó.
Cardozo también destacó el sacrificio acumulado desde la pretemporada.
“Los jugadores merecen esto. El equipo se preparó bien, cumplimos el sueño. No es fácil, hemos trabajado mucho, en pretemporada lo hicimos a triple turno”, recordó orgulloso.
Con la clasificación en mano, Liberia se prepara ahora para enfrentar a Alajuelense, líder sólido y favorito, pero Cardozo promete que los pamperos llegarán con la convicción de competir al máximo.
Jafet Soto: "Lo increíble es ver a otros celebrando lo que nos pasó a nosotros”
Jafet Soto calentó la conferencia de prensa tras quedar fuera el Herediano de las semifinales del Torneo del Apertura 2025.
El técnico y presidente lamentó la eliminación, pero aseguró que fue obra de malas decisiones tomadas durante el semestre.
Marcel Hernández: "Fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra"
El Club Sport Herediano cerró el Torneo de Apertura 2025 con un triunfo 3-1 sobre Pérez Zeledón, pero el resultado fue insuficiente para alcanzar las semifinales, un golpe que el delantero Marcel Hernández reconoció como responsabilidad del propio equipo.
El atacante florense calificó el certamen como un “torneo atípico”, marcado por dificultades desde el inicio que, según dijo, terminaron “pasando factura” en la recta final.
Directriz de Aviación Civil impide traslados médicos nocturnos desde el Caribe y la zona sur
Una directriz emitida por la Dirección General de Aviación Civil en octubre mantiene en vilo a los equipos de emergencias.
La orden prohíbe realizar operaciones después de las 6 p. m. desde aeropuertos como el de Limón y las pistas de la zona sur, debido a un vacío técnico-legal detectado por las autoridades.
Así se jugarán las semifinales del Torneo de Apertura 2025
Con los últimos dos puestos definidos, ya quedaron listas las semifinales del Torneo de Apertura 2025.
Liberia, con su empate 0-0, Cartaginés consiguió meterse como mejor tercero y será el invitado inesperado en el cuarto lugar.
Liberia saca el negocio en Cartago y al Herediano no le alcanza para clasificar
Las semifinales del Torneo de Apertura 2025 están listas y tendrán una ausencia de mucho peso.
Liberia sacó un negociazo de su visita al Fello Meza e igualó a 0-0 ante el Cartaginés, lo suficiente para sumar el punto necesario para meterse como cuarto invitado al gran baile.