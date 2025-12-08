Marcel Hernández: "Fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra"

El Club Sport Herediano cerró el Torneo de Apertura 2025 con un triunfo 3-1 sobre Pérez Zeledón, pero el resultado fue insuficiente para alcanzar las semifinales, un golpe que el delantero Marcel Hernández reconoció como responsabilidad del propio equipo.

El atacante florense calificó el certamen como un “torneo atípico”, marcado por dificultades desde el inicio que, según dijo, terminaron “pasando factura” en la recta final.

“Fue un torneo atípico que nos tocó en el arranque y al final nos pasó factura. Ahora toca hacer una buena reflexión a nivel grupal e individual, aunque todos sabemos en lo que fallamos”, expresó.

Hernández señaló que el poco margen de fechas y la necesidad de remar desde atrás hicieron aún más compleja la competencia. “Fue un torneo corto, de pocas fechas, y no nos alcanzó para remar desde atrás”, añadió.

El goleador aceptó sin excusas que la irregularidad fue determinante para quedar fuera. “

No podemos tapar el sol con un dedo, fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra. Nosotros teníamos que cambiar el curso de este torneo como bicampeones, sobre todo en el arranque”, declaró.





Finalmente, el cubano-costarricense aseguró que el equipo debe enfocarse únicamente en lo que viene. “Ahora no se puede mirar al pasado, solo queda ver qué cambiar para que el próximo torneo sea diferente”, sentenció Hernández tras la eliminación florense.



