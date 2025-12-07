Liberia saca el negocio en Cartago y al Herediano no le alcanza para clasificar

Las semifinales del Torneo de Apertura 2025 están listas y tendrán una ausencia de mucho peso.

Liberia sacó un negociazo de su visita al Fello Meza e igualó a 0-0 ante el Cartaginés, lo suficiente para sumar el punto necesario para meterse como cuarto invitado al gran baile.

Mientras que el Herediano hizo lo suyo y arrolló 3-1 al Pérez Zeledón en el sur, pero insuficiente para clasificar.

Los rojiamarillos sabían de su urgencia por puntuar de tres, pese a que Jafet Soto presentara un equipo con mucho peso pesado en el banquillo como Marcel Hernández y Elías Aguilar.

Pero Soto corrigió a la marcha y ya con el cubano de cambio mostró otra cara completamente.

Primero fue Aarón Murillo quien mandó a guardar la pelota al fondo de los cordeles al minuto 41. Más tarde, Marcel Hernández se encargó de anotar en un contrarremate para el 2-0 al 45+2’ y cerró las cuentas Yeltsin Tejeda con un potente tiro fuera del área para el 3-0 al 46’.

Los rojiamarillos vieron como el árbitro principal anuló un cuarto tanto a Nick Bennette por ayudarse con su mano.

Descontó para Pérez Zeledón, Jorman Aguilar desde el punto de penal para igualar así el goleo junto a Marcel Hernández.

Pese a la victoria, los rojiamarillos sumaron 26 puntos, tres más que los Guerreros del Sur que también se despiden del torneo.

Herediano se perderá así una fase final de campeonato por primera vez desde el 2008 y no podrá soñar con un tricampeonato, algo que nunca han conseguido en su historia.

Liberia, el invitado inesperado.

Por su parte, en el Fello Meza, Liberia logró sacar el punto necesario para clasificar y disputará por segunda ocasión las semifinales del fútbol tico.

Los liberianos han demostrado un buen nivel a lo largo del certamen, gracias en parte a la experiencia en el banquillo del paraguayo, José Saturnino Cardozo.

Ahora enfrentará al líder del campeonato Alajuelense en una serie de ida y vuelta que comenzará en el Edgardo Baltodano Briceño.

Por su parte, los brumosos consolidan el tercer lugar y jugarán las semifinales ante Saprissa, abriendo la seire en el Fello Meza.







