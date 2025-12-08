Jafet Soto: "Lo increíble es ver a otros celebrando lo que nos pasó a nosotros”

Lo más destacado
Jafet Soto calentó la conferencia de prensa tras quedar fuera el Herediano de las semifinales del Torneo del Apertura 2025.
El técnico y presidente lamentó la eliminación, pero aseguró que fue obra de malas decisiones tomadas durante el semestre.
“Obviamente, no se consiguió el objetivo principal, que era meterse entre los últimos cuatro, no fue un buen semestre para nosotros, tomamos decisiones que no debimos haber tomado, con partidos que no tuvimos que haber perdido”, comenzó.
Pero luego mandó un mensaje a todos aquellos que hoy celebran que el bicampeón nacional quedara fuera de la lucha por el título.
“Lo increíble es ver a otros celebrando lo que nos pasa a nosotros, cuando nosotros venimos de ser bicampeones, llevamos 15 años ganando y en cualquier momento tenía que pasar esto y lo que queda es levantar la cabeza, esto no me va a quitar el bicampeonato que gané después de 40 años y los 14 títulos que gané”, aseveró.
Luego insistió en que “hoy me vuelan garrote, mañana me vuelan garrote y ya… piensen en los clasificados, esto es problema nuestro. Yo sé que muchos piensan en Jafet, pero ya llegó el momento de no pensar en el quinto, no es problema de ustedes, pero que se preocupen por ellos, preocúpense primero en ganar un campeonato o salvar el descenso”.
Además, prefirió no decir nada del empate entre Liberia y Cartaginés en el Fello Meza que los terminó eliminando.
“Nada. Nada hago dando mi opinión, acabaron 0-0 y sabíamos que era un resultado posible, también la semana pasada se pudo dar un empate porque en Saprissa se habían dado bastantes. Felicitó a los que clasificaron”, concluyó.
El Herediano ahora tendrá cinco semanas de descanso antes del retorno al torneo nacional que está programado para el 14 de enero del 2026.
El Club Sport Herediano cerró el Torneo de Apertura 2025 con un triunfo 3-1 sobre Pérez Zeledón, pero el resultado fue insuficiente para alcanzar las semifinales, un golpe que el delantero Marcel Hernández reconoció como responsabilidad del propio equipo.
El atacante florense calificó el certamen como un “torneo atípico”, marcado por dificultades desde el inicio que, según dijo, terminaron “pasando factura” en la recta final.
Con los últimos dos puestos definidos, ya quedaron listas las semifinales del Torneo de Apertura 2025.
Liberia, con su empate 0-0, Cartaginés consiguió meterse como mejor tercero y será el invitado inesperado en el cuarto lugar.
Las semifinales del Torneo de Apertura 2025 están listas y tendrán una ausencia de mucho peso.
Liberia sacó un negociazo de su visita al Fello Meza e igualó a 0-0 ante el Cartaginés, lo suficiente para sumar el punto necesario para meterse como cuarto invitado al gran baile.