Así se jugarán las semifinales del Torneo de Apertura 2025

Con los últimos dos puestos definidos, ya quedaron listas las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Liberia, con su empate 0-0, Cartaginés consiguió meterse como mejor tercero y será el invitado inesperado en el cuarto lugar.

A falta de confirmación, el líder Alajuelense se medirá así a los de la pampa, comenzando el próximo miércoles en el estadio Edgardo Baltodano Briceño y cerrando el próximo sábado en el Alejandro Morera Soto.

Por su parte, Saprissa, segundo lugar de la tabla, se medirá al Cartaginés.

La serie comenzará el jueves en el Fello Meza y luego cerrará el domingo 14 de diciembre en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás.

Los dos ganadores avanzarán a la final de fase y de conseguir la Liga el título se coronará campeón nacional.

Semifinales definidas del Apertura 2025 en exclusiva por FUTV 😉 pic.twitter.com/ZwTUgF7Pue — FUTV (@FUTVCR) December 8, 2025

De coronarse alguno de los otros tres restantes, se deberá jugar una gran final nacional que definirá al nuevo campeón nacional.







