Directriz de Aviación Civil impide traslados médicos nocturnos desde el Caribe y la zona sur

Una directriz emitida por la Dirección General de Aviación Civil en octubre mantiene en vilo a los equipos de emergencias.

La orden prohíbe realizar operaciones después de las 6 p. m. desde aeropuertos como el de Limón y las pistas de la zona sur, debido a un vacío técnico-legal detectado por las autoridades.

Actualmente, solo el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, y el Juan Santamaría cuentan con los requisitos normativos para permitir operaciones nocturnas con seguridad. Por eso, traslados como el que se realizó el viernes anterior —cuando se llevó a la capital a una bebé de seis meses víctima de un accidente de tránsito— únicamente pueden hacerse desde esas terminales. La menor, lamentablemente, falleció horas después en el Hospital de Niños.

La decisión encendió las alarmas entre los servicios que atienden emergencias médicas, pues deja sin opción de traslado rápido a pacientes que requieren atención urgente desde el Caribe y el sur del país.

La preocupación no se quedó en conversaciones informales. Representantes de los servicios de emergencia se reunieron con el director de Aviación Civil y su equipo técnico para exponer la gravedad del problema.



Indicaron que, en promedio, entre 200 y 300 pacientes al año son trasladados en vuelos ambulancia en Costa Rica.

Aviación Civil, consultada por esta situación, confirmó que trabaja en una solución temporal. (Ver nota adjunta de Telenoticias).



Según la institución, se elaboran procedimientos excepcionales para autorizar operaciones nocturnas en aeródromos que cuentan con iluminación adecuada. Estiman que en aproximadamente un mes estarán listos los protocolos necesarios para permitir vuelos nocturnos en casos de emergencia que representen riesgo para la vida humana.