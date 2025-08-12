Sebastián Durango se lanza al reto de bailar folclore costarricense

En El Guarco de Cartago, la tradición se mantiene viva al compás del folclore. El periodista Sebastián Durango aceptó el reto de participar en una clase de baile típico para aprender desde cero y sumergirse en una experiencia cargada de ritmo, historia y sonrisas.



Desde su llegada, fue recibido con los elementos esenciales para meterse en el personaje: pañuelo, sombrero y camisa blanca. La encargada de guiar sus primeros pasos fue Sofía Barahona, joven profesora que conoció el baile típico desde niña, en la escuela, y que hoy transmite su pasión como integrante y maestra del grupo folclórico Correque.



Entre pasos cruzados y giros, la clase estuvo llena de risas y aplausos. Sofía, quien lleva más de un año enseñando a personas de todas las edades que desean acercarse a la cultura costarricense, explicó a Sebastián las bases para zapatear y mover el pañuelo con gracia.



Si usted también quiere aprender y vivir la experiencia, puede contactar a Sofía al 7174-2961.

El folclore no solo se observa, se siente… y se baila.

Repase el reportaje completo en el video disponible en la portada de este artículo.





