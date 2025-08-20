Pepe: el perro que sana corazones y lleva esperanza a quienes más lo necesitan

Cuando Vanessa Cubero vio por primera vez a Pepe, supo que aquel perro tenía algo especial. No se equivocó.

Hoy, Pepe es mucho más que una mascota: es un perro de terapia certificado que lleva consuelo, compañía y esperanza a personas con discapacidad, ansiedad y enfermedades terminales.



Su camino no fue improvisado. Superó pruebas, entrenamientos y evaluaciones que confirmaron lo que ya transmitía con su carácter: nobleza, paciencia y sensibilidad. Estas cualidades lo convirtieron en el compañero ideal para quienes enfrentan momentos difíciles. Gracias a su labor, Pepe forma parte de la Asociación Costarricense de Terapia Asistida (ACOTEMA), donde es reconocido como un aliado silencioso pero poderoso en los procesos emocionales de decenas de personas.



Allí donde llega, Pepe no necesita hablar. Se sienta al lado, observa y escucha con el corazón. A veces basta con que apoye su cabeza sobre una pierna para lograr lo que las palabras no consiguen: brindar paz.



La historia de Pepe recuerda que la solidaridad y el amor no conocen especie, y que un acto de ternura puede transformar un día, una vida o incluso una realidad. No todos los héroes llevan capa: algunos caminan en cuatro patas, mueven la cola y curan con la mirada. Pepe es uno de ellos.



Puede seguir su historia en redes sociales buscándolo su perfil Pepe Cubero. Y si quiere conocer más sobre este héroe silencioso, repase el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

