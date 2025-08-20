El novenario más alegre: la familia de Cornelio lo despidió como él vivió, con fiesta y amor

En San Rafael de Brunka, Buenos Aires de Puntarenas, la despedida de Don Cornelio Quesada se celebró como él vivió sus 100 años: con alegría, familia y abundante comida. Don Cornelio falleció en julio y sus 13 hijos organizaron un novenario lleno de amor, tradición y unidad.



En este rincón del sur, el novenario tico no es solo oración, también es encuentro. Por eso, las hijas y nietas de Don Cornelio no se separan de la cocina: entre el olor a café, arroz con pollo y tamales, preparan cada día como si el patriarca aún se sentara a la mesa.



“Él siempre decía que quería que lo recordáramos con alegría”, cuenta una de sus hijas. Y así ha sido. Entre rezos, anécdotas y abrazos, la familia honra la memoria de un hombre que supo construir comunidad y sembrar unión en cada paso de su vida.



Don Cornelio vivió un siglo y su legado sigue vivo en cada risa, en cada platillo y en cada corazón que se une en este novenario alegre.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

