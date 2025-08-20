La historia del mecánico que lleva 70 años reparando motores en Turrialba

En el centro de Turrialba, el sonido metálico de una llave inglesa golpeando un motor se mezcla con el olor a aceite y gasolina. Ahí, entre herramientas bien ordenadas, trabaja don Miguel Aguilar, conocido por todos como “El doctor de carros”. Tiene 91 años y sigue reparando vehículos como si el tiempo nunca hubiera pasado.



Su historia comenzó a los 20 años, cuando un tío lo introdujo al mundo de la mecánica. Desde joven, le fascinaba la inteligencia de quienes construían y armaban motores. Quería entender cada pieza, cada tornillo y cada sistema que daba vida a un vehículo.



Con el tiempo descubrió que reparar un carro era un desafío mayor que construirlo: requería intuición, ingenio y creatividad para diagnosticar problemas y encontrar soluciones. Convencido de que esa sería su vocación, decidió dedicarse a arreglar automóviles, de forma empírica pero con la disciplina y el compromiso de un profesional.



Su taller está justo debajo de su casa. En la planta baja, el espacio huele a grasa y gasolina; en la de arriba, comparte la vida con su familia. El negocio lo administra junto con uno de sus hijos, pero él sigue al frente de muchas reparaciones, supervisando, ajustando y dejando cada motor como nuevo.



A sus 91 años, don Miguel no solo conserva su destreza física, sino también su agudeza mental. Maneja la computadora con la misma soltura que un joven y mantiene una curiosidad intacta por las nuevas tecnologías.



Su vida es prueba de que la pasión, la disciplina y el amor por un oficio no tienen fecha de vencimiento. Don Miguel Aguilar es, sin duda, un ejemplo vivo de que la experiencia y la constancia son herramientas tan valiosas como cualquier llave inglesa.



Le invitamos a conocerlo de cerca en el video que aparece en la portada de esta nota.

