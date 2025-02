“Coco”, el vendedor de Tucurrique que alegra las calles con su voz y sonrisa

Si alguna vez ha caminado por Tucurrique, seguramente ha escuchado su inconfundible voz anunciando frutas y verduras frescas. Jorge Brenes, conocido como “Coco”, es mucho más que un vendedor ambulante: es un personaje querido por toda la comunidad, siempre cargando su carreta llena de productos y regalando sonrisas a quienes encuentra en el camino (ver historia completa en el video adjunto).



Desde temprano, “Coco” recorre las calles ofreciendo su mercadería, pero lo que realmente lo distingue no es solo la calidad de sus frutas y verduras, sino su alegría, sus dichos ocurrentes y la manera única de promocionar sus productos.



Para los vecinos, no es solo el hombre que les lleva los ingredientes frescos a la puerta de su casa, sino un amigo que siempre tiene una broma o una palabra amable. Su carisma ha hecho que su trabajo sea más que un negocio: es una tradición en Tucurrique.



Además, hay algo que lo hace especial: no importa si es en una fiesta, en la calle o en medio de su jornada laboral, “Coco” siempre encuentra un momento para moverse al ritmo de la música.