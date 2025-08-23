Cómo un garaje en Heredia se convirtió en la fábrica de orgullo patrio

La creatividad y el ingenio costarricense encuentran un claro ejemplo en TAFON, la empresa fundada en 2016 por Jorge Taborda, diseñador gráfico, y Giony Fonseca, emprendedora. Desde el garaje de su casa en San Francisco de Heredia, ambos iniciaron un proyecto familiar que hoy se posiciona como pionero en el diseño de uniformes para docentes en el país.



TAFON opera principalmente a través de catálogos digitales y ventas en línea, con envíos a todo el territorio nacional. Durante la pandemia en 2020, la empresa se reinventó con la producción de mascarillas, lo que le permitió crecer y generar nuevas alianzas con talleres locales que ahora forman parte fundamental de la cadena de producción.



Con la llegada de septiembre y las celebraciones de la independencia, TAFON lanza cada año colecciones alusivas que no solo exaltan el orgullo patrio, sino que también representan una fuente de ingresos adicionales para muchos emprendedores que comercializan estas prendas y logran su propio aguinaldo.

¿Desea contactarlos?

📱 WhatsApp: 8828-6821

🔗 Redes sociales: TAFON

