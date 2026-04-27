Las voces de los jugadores de Alajuelense tras la eliminación

Los jugadores de Alajuelense comentaron cómo se vive la eliminación del Clausura 2026.

Los manudos vienen de obtener tres títulos durante el Apertura, pero este semestre nada es salió bien.

Esto dijeron dos de los futbolistas del equipo.

Aarón Salazar

Eso es un fracaso para nosotros. La verdad, es difícil ahorita asimilar este momento. No estoy acostumbrado a esto, la verdad, me duele mucho. Me duele mucho quedar fuera.

No fuimos constantes, tuvimos algunas seguidillas de dos partidos ganados, tal vez, pero no más que eso. No logramos ser sólidos en casa.

Si quedamos eliminados somos todos, si hubiéramos clasificado le aplaudimos a todos y si quedamos campeones celebramos todos. Nadie se salva.

Washington Ortega

Esto lo afrontamos con mucha tristeza, la verdad, porque esta institución no puede estar afuera de la fiesta de los cuatro. Creo que teníamos que estar adentro y fallamos, fallamos, no estuvimos a la altura. Creo que los cuatro que están hicieron mejor las cosas.

Pasaron muchas cosas, lo cual, decirte una, creo que es injusto porque es una sumatoria de cosas que fueron pasando y que pecamos. Entonces creo que ahí es donde hay que analizar.