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Óscar Ramírez tras eliminación: “Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos”
Así se juegan las semifinales del Clausura 2026
La pesadilla de Alajuelense no es nueva
Saprissa gana en Puntarenas y termina en la segunda casilla
Fecha 18: La Liga eliminada; Liberia tercero y Cartaginés cuarto
Las voces de los jugadores de Alajuelense tras la eliminación
Alajuelense cayó este domingo ante Liberia
Los jugadores de Alajuelense comentaron cómo se vive la eliminación del Clausura 2026.
Los manudos vienen de obtener tres títulos durante el Apertura, pero este semestre nada es salió bien.
Esto dijeron dos de los futbolistas del equipo.
Aarón Salazar
Eso es un fracaso para nosotros. La verdad, es difícil ahorita asimilar este momento. No estoy acostumbrado a esto, la verdad, me duele mucho. Me duele mucho quedar fuera.
No fuimos constantes, tuvimos algunas seguidillas de dos partidos ganados, tal vez, pero no más que eso. No logramos ser sólidos en casa.
Si quedamos eliminados somos todos, si hubiéramos clasificado le aplaudimos a todos y si quedamos campeones celebramos todos. Nadie se salva.
Washington Ortega
Esto lo afrontamos con mucha tristeza, la verdad, porque esta institución no puede estar afuera de la fiesta de los cuatro. Creo que teníamos que estar adentro y fallamos, fallamos, no estuvimos a la altura. Creo que los cuatro que están hicieron mejor las cosas.
Pasaron muchas cosas, lo cual, decirte una, creo que es injusto porque es una sumatoria de cosas que fueron pasando y que pecamos. Entonces creo que ahí es donde hay que analizar.
Óscar Ramírez tras eliminación: “Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos”
La Liga Deportiva Alajuelense selló su pésimo Clausura 2026 este domingo al caer en Liberia y quedarse por fuera de las semifinales.
Los manudos no pudieron defender el cetro logrado a finales del 2025 y se encienden las alarmas en la institución rojinegra.
El técnico Óscar Ramírez habló con la prensa y esto dijo:
Análisis interno
Así se juegan las semifinales del Clausura 2026
Finalizada la fecha 18 de la fase regular del Clausura 2026, ya se conocen los cruces de semifinales.
Al final, la tabla dejó en el siguiente orden a los primeros cuatro: Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés.
La pesadilla de Alajuelense no es nueva
Para Alajuelense, quedarse fuera de la segunda fase en el torneo después de ser campeón no es algo nuevo.
Los manudos han vivido esta pesadilla en dos ocasiones en los últimos 20 años.
De acuerdo con los datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes, los rojinegros atravesaron este mismo escenario en el Verano 2012, luego de alzar la copa en el Invierno 2011.
Es más, Alajuelense es el único equipo que ha repetido en esta lista tan negativa.
Saprissa gana en Puntarenas y termina en la segunda casilla
El Deportivo Saprissa se ganó el derecho de cerrar en casa su serie semifinal al derrotar este domingo a Puntarenas en el Lito Pérez por marcador de 1-3.
En un partido que lamentablemente tuvo problemas en la gradería entre la policía y la parcialidad morada, los tibaseños supieron cumplir en el terreno de juego.
Los tantos del Saprissa llegaron por intermedio de Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Mariano Torres. El descuento lo puso en el tanteador Doryan Rodríguez.
Fecha 18: La Liga eliminada; Liberia tercero y Cartaginés cuarto
Este domingo, Liberia puso punto final al Clausura 2026 de la Liga Deportiva Alajuelense. En el Edgardo Baltodano, los locales ganaron 2-1 y sepultaron a un equipo manudo que firmó un certamen para el olvido.
Los rojinegros fueron campeones en diciembre, pero en abril se quedaron sin oportunidades de defender su trofeo.
Los manudos viajaron a Guanacaste dependiendo de un milagro: triunfar de visita y que Guadalupe derrotara a Cartaginés.
Lo primero no sucedió, ya que los aurinegros mantuvieron su buena racha de victorias con goles de Abner Hudson y Joaquín Alonso Hernández. El descuento de Ronaldo Cisneros fue simplemente anecdótico.