La pesadilla de Alajuelense no es nueva
Los manudos no podrán defender su corona, ya que quedaron fuera de semifinales
Para Alajuelense, quedarse fuera de la segunda fase en el torneo después de ser campeón no es algo nuevo.
Los manudos han vivido esta pesadilla en dos ocasiones en los últimos 20 años.
De acuerdo con los datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes, los rojinegros atravesaron este mismo escenario en el Verano 2012, luego de alzar la copa en el Invierno 2011.
Es más, Alajuelense es el único equipo que ha repetido en esta lista tan negativa.
El Clausura 2026 no ha sido bueno para los dirigidos por Óscar Ramírez. Durante estas 18 fechas, generalmente se han ubicado entre el sexto y el cuarto puesto, sin formar parte de la conversación por la cima.
El resultado de este domingo ante Liberia los deja fuera de semifinales y llena a la institución de dudas, meses después de haberlo ganado todo.
Equipos campeones que no clasificaron a segunda fase en los últimos 20 años:
Brujas FC
Campeón Invierno 2009
No clasificó Verano 2010
Saprissa
Campeón Verano 2010
No clasificó Invierno 2010
Alajuelense
Campeón Invierno 2011
No clasificó Verano 2012
Pérez Zeledón
Campeón Apertura 2017
No clasificó Clausura 2018
Cartaginés
Campeón Clausura 2022
No clasificó Apertura 2022
Herediano
Campeón Clausura 2025
No clasificó Apertura 2025