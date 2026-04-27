La pesadilla de Alajuelense no es nueva

Para Alajuelense, quedarse fuera de la segunda fase en el torneo después de ser campeón no es algo nuevo.

Los manudos han vivido esta pesadilla en dos ocasiones en los últimos 20 años.

De acuerdo con los datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes, los rojinegros atravesaron este mismo escenario en el Verano 2012, luego de alzar la copa en el Invierno 2011.

Es más, Alajuelense es el único equipo que ha repetido en esta lista tan negativa.

El Clausura 2026 no ha sido bueno para los dirigidos por Óscar Ramírez. Durante estas 18 fechas, generalmente se han ubicado entre el sexto y el cuarto puesto, sin formar parte de la conversación por la cima.

El resultado de este domingo ante Liberia los deja fuera de semifinales y llena a la institución de dudas, meses después de haberlo ganado todo.

Equipos campeones que no clasificaron a segunda fase en los últimos 20 años:

Brujas FC

Campeón Invierno 2009

No clasificó Verano 2010

Saprissa

Campeón Verano 2010

No clasificó Invierno 2010

Alajuelense

Campeón Invierno 2011

No clasificó Verano 2012

Pérez Zeledón

Campeón Apertura 2017

No clasificó Clausura 2018

Cartaginés

Campeón Clausura 2022

No clasificó Apertura 2022

Herediano

Campeón Clausura 2025

No clasificó Apertura 2025