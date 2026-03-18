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Galería: Repase las mejores imágenes que dejó el duelo Alajuelense ante LAFC
Van der Putten y el mensaje tras la eliminación: "La afición reconoce que dimos todo"
Técnico de LAFC llenó de elogios a la Liga: "Miré un rival con un gran corazón"
Óscar Ramírez sale "satisfecho" tras la serie ante LAFC y rescata "el pundonor" de la Liga
Alajuelense acarició la hazaña… pero un golazo en el último suspiro lo deja fuera
Alajuelense tiene un calendario lleno de rivales directos para cerrar la fase regular del Clausura
Los manudos quedaron fuera de Concacaf y ahora se concentran en el Clausura 2026, donde no tienen nada asegurado.
Luego de caer en casa ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf, a Alajuelense le queda por delante el certamen nacional.
Con seis partidos restantes, los manudos tienen en la mira varios rivales directos y la obligación de recuperarse tras un irregular inicio de semestre.
En este momento, los rojinegros son cuartos con 18 puntos. Por delante están Saprissa (21), Herediano (22) y Cartaginés (23).
Además, la Liga debe tener cuidado, ya que por detrás San Carlos y Sporting FC acumulan 17 unidades, mientras que Liberia y Puntarenas tienen 15, todos al acecho de los erizos.
Al analizar la cantidad de puntos que suman los próximos rivales de Alajuelense, se obtiene una idea de lo exigente que será el cierre para el equipo dirigido por Óscar Ramírez.
El total es de 99 puntos. Para ponerlo en contexto, el líder Cartaginés tiene un calendario cuyos rivales suman 89 unidades, Herediano también 99, mientras que Saprissa registra 83.
La Liga debe visitar a Herediano, recibir a Guadalupe, ir a casa de Sporting FC y disputar dos partidos en el Morera Soto contra Saprissa y Puntarenas, para cerrar como visitante ante Liberia.
Cinco de los seis juegos serán ante rivales directos.
También es importante analizar las posibilidades de Alajuelense de ser líder. A la fecha, los rojinegros pueden llegar a 36 puntos con un cierre perfecto, mientras que Saprissa podría alcanzar 39, Herediano 40 y Cartaginés 41.
Galería: Repase las mejores imágenes que dejó el duelo Alajuelense ante LAFC
La Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 tras caer 1-2 ante Los Angeles FC, resultado que dejó un marcador global de 2-3 en la serie correspondiente a los octavos de final.
El conjunto rojinegro luchó hasta el final en un compromiso intenso, pero terminó cediendo en los minutos decisivos ante el cuadro angelino, que selló su clasificación a la siguiente ronda del certamen regional.
Van der Putten y el mensaje tras la eliminación: "La afición reconoce que dimos todo"
El defensor de Alajuelense, Santiago Van der Putten, expresó su sentir tras la eliminación del conjunto rojinegro en la Copa de Campeones de Concacaf 2026, luego de caer en una serie que calificó como “una excelente eliminatoria” ante Los Angeles FC.
"Frente en alto." - Santiago Van Der Putten de Alajuelense 🎙️ pic.twitter.com/O5PP4z8df9— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026
Técnico de LAFC llenó de elogios a la Liga: "Miré un rival con un gran corazón"
El técnico de Los Angeles FC, Marc Dos Santos, no ocultó su respeto hacia Liga Deportiva Alajuelense tras la ajustada victoria 1-2 que significó la eliminación del conjunto manudo en la Copa de Campeones de Concacaf 2026.
El estratega canadiense reconoció la complejidad del duelo y elogió el planteamiento del rival. “Felicitaciones a Alajuelense, que nos costó mucho”, afirmó en conferencia de prensa, dejando claro que el compromiso fue más exigente de lo esperado.
Óscar Ramírez sale "satisfecho" tras la serie ante LAFC y rescata "el pundonor" de la Liga
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez se mostró “satisfecho” y con mucho orgullo pese a caer en la serie ante Los Angeles FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Ramírez aseguró que a nivel grupal lograron competir ante un equipo de mucho más calibre.
Alajuelense acarició la hazaña… pero un golazo en el último suspiro lo deja fuera
Fue la despedida más dura para Alajuelense de la Copa de Campeones de Concacaf.
El estadio Morera Soto vivió una noche de infinidad de sentimientos, ilusión, sacrificio, entrega, lucha, susto y sobre todo tristeza... Esa tristeza que llegó en el último suspiro de la serie.