Alajuelense tiene un calendario lleno de rivales directos para cerrar la fase regular del Clausura

Luego de caer en casa ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf, a Alajuelense le queda por delante el certamen nacional.

Con seis partidos restantes, los manudos tienen en la mira varios rivales directos y la obligación de recuperarse tras un irregular inicio de semestre.

En este momento, los rojinegros son cuartos con 18 puntos. Por delante están Saprissa (21), Herediano (22) y Cartaginés (23).

Además, la Liga debe tener cuidado, ya que por detrás San Carlos y Sporting FC acumulan 17 unidades, mientras que Liberia y Puntarenas tienen 15, todos al acecho de los erizos.

Al analizar la cantidad de puntos que suman los próximos rivales de Alajuelense, se obtiene una idea de lo exigente que será el cierre para el equipo dirigido por Óscar Ramírez.

El total es de 99 puntos. Para ponerlo en contexto, el líder Cartaginés tiene un calendario cuyos rivales suman 89 unidades, Herediano también 99, mientras que Saprissa registra 83.

La Liga debe visitar a Herediano, recibir a Guadalupe, ir a casa de Sporting FC y disputar dos partidos en el Morera Soto contra Saprissa y Puntarenas, para cerrar como visitante ante Liberia.

Cinco de los seis juegos serán ante rivales directos.

También es importante analizar las posibilidades de Alajuelense de ser líder. A la fecha, los rojinegros pueden llegar a 36 puntos con un cierre perfecto, mientras que Saprissa podría alcanzar 39, Herediano 40 y Cartaginés 41.