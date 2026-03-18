Óscar Ramírez sale "satisfecho" tras la serie ante LAFC y rescata "el pundonor" de la Liga

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez se mostró “satisfecho” y con mucho orgullo pese a caer en la serie ante Los Angeles FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Ramírez aseguró que a nivel grupal lograron competir ante un equipo de mucho más calibre.

“Rescatar los deseos, el pundonor y la alegría. Yo lo tomó como una evaluación para poder crecer el hecho de enfrentar a un equipo con tantas figuras”, destacó en el arranque de la conferencia de prensa.

Luego elevó una crítica a los que mencionan que apenas lograron cuatro remates en una serie de 180 minutos.

“Me parece mezquino buscar pelos en la sopa por haber creado cuatro opciones de gol. Creo que se debe reconocer el trabajo ante un rival muy difícil. Estoy satisfecho por los muchachos y la evaluación me las guardo para mí y que serán importante para el futuro de la institución”, manifestó el estratega.

Entre esos aspectos que más destacó, fue el hecho de utilizar a muchos jóvenes durante la serie ante los angelinos.

“Con todos los déficits que se hablan, tenemos la osadía de lidiar con esta competencia. Hoy tuve a Isaac Badilla con 17 años y medio, en banca tenía a otros jóvenes que si era necesario los utilizaba. También estuvieron Fernando Piñar con 24, Van der Putten con 21, Matarrita más maduro, Pérez también es joven. Todo esto es positivo para la formación y en eso ganamos”, añadió.

También destacó algunos nombres como el del defensor Santiago Van der Putten, quien fue uno de los puntos más altos de la serie.

“Hoy en la charla en algún momento lo que se tocó es que hemos sabido saber jugar en equipo, que todos han tenido su momento y hay días para que los muchachos se luzcan. Hay jugadores que a veces llegan en sus días y uno tiene que colaborar con eso, hay momentos que el partido no arranca como uno quiere y en esta serie he visto varios comentarios de algunos muchachos de forma individual, pero creo que lo hicimos bien a nivel colectivo”, mencionó.

Finalmente, el Machillo terminó con una valoración de lo que le falta al fútbol tico para poder dar el salto ante estos equipos de la MLS y la Liga MX.

“Lo más jodido es que hay mucho divisionismo. Acá lo primero es que la federación mejoré la parte de formación de jóvenes, que los clubes también trabajen en eso. Hay que preparar a los jóvenes para estar mejor física, técnica, tácticamente, pero nos debemos unir todos para crecer, pero ahora hay mucho divisionismo y desgraciadamente hasta que no tenemos el agua hasta el cuello no trabajamos en conjunto, cuando nos unimos, federación, equipos, periodismo, etc. vamos a mejorar. De lo contrario siempre habrá una división interna”, puntualizó.



