Técnico de LAFC llenó de elogios a la Liga: "Miré un rival con un gran corazón"

El técnico de Los Angeles FC, Marc Dos Santos, no ocultó su respeto hacia Liga Deportiva Alajuelense tras la ajustada victoria 1-2 que significó la eliminación del conjunto manudo en la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

El estratega canadiense reconoció la complejidad del duelo y elogió el planteamiento del rival. “Felicitaciones a Alajuelense, que nos costó mucho”, afirmó en conferencia de prensa, dejando claro que el compromiso fue más exigente de lo esperado.

Dos Santos destacó varios aspectos del juego rojinegro, especialmente su orden táctico. “Sabíamos que la disposición defensiva de Alajuelense es buena, su transición es peligrosa y en jugadas de balón parado se imponen porque tienen jugadores altos y fuertes”, explicó.

El técnico también hizo énfasis en la historia y el peso del club costarricense, comparándolo con la juventud de su equipo.

“Se habla mucho de LAFC, pero solo tenemos 10 años de historia. Alajuelense tiene más historia y nos complicó mucho”, añadió.

Al ser consultado sobre individualidades del rival, evitó profundizar en nombres propios, aunque sí dejó una valoración general del perfil del equipo.

“No quiero hablar de jugadores del rival. Lo que puedo decir es que el juego físico y la mentalidad de Alajuelense es como la nuestra, fuerte. A ellos les faltaron dos jugadores de más calidad”, comentó.

Incluso, amplió su análisis al fútbol costarricense, mencionando el desempeño de Cartaginés ante Vancouver Whitecaps FC.

“Viendo también a Cartaginés ante Vancouver se nota que es una liga fuerte. Tal vez ahora están pasando por un mal momento (el fútbol tico en general), pero si siguen en esta línea pueden ser mejores”, señaló.

Finalmente, el entrenador cerró con un reconocimiento al carácter mostrado por el equipo manudo. “Yo miré en Alajuelense un rival con un gran corazón, con una gran mentalidad y que con mejor calidad pudo hacer algo más”, concluyó.



